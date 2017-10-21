Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Savcı yardımcısı Aras, Hüsnü ile zıt düşmesi sonucunda ona zarar verecek işlemler yapmaya devam eder. Hüsnü'nün evini organize şubenin aniden basarak arama yapması, ilk adım olur. Mesut ve Hüsnü, hızlıca eve giderek ne olduğunu anlamaya çalışır. Hüsnü'nün ortadan kaldırılması için Savcı yardımcısı Aras, emirleri kimden alıyor? Ekip, Hüsnü'yü başındaki bu beladan kurtarabilecek mi?
Ekip bu sefer büyük bir çetenin peşine düşer. Ellerindeki en büyük bilgi kaynakları ise Mesut'un kimlik değiştirerek tanıştığı bir kadındır.
Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?
20 Ekim 2017 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 453. yeni bölümünde; Başkomiser Hüsnü'ye, disiplin soruşturması açılıyor. Selin, Mesut tarafından denizden çıkartılıp suni teneffüsle hayata dönse de, uzun süre suyun altında olduğu için müşahade altında tutulur! Tedavisi bittikten sonra ekibe geri dönen Selin, herkesi mutlu etti. Mesut, sevdiği kadının hayatta olmasından buruk da olsa mutludur; çünkü, Selin önceden yaşadıkları alkol tartışmasından dolayı ona hala kızgındır!
Mesut, Bedran'ı yakalamanın rahatlığını yaşarken üzücü bir haber alır. Küçük Caner'in annesi çocuğunun yokluğuna dayanamayıp intihar eder. Mesut, cenazede acı dolu anlar yaşar.
Önemli bir gazetecide ortalığı ayağa kaldıracak belgeler vardır. Belgelerin olduğu flash-disk hırsızlar tarafından çalınır. Hırsızlar flash-diski patronlarını ulaştırdıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülürler. Hırsızların arasında eski bir polisin kızı da vardır. Bu polisi Hüsnü ve Mesut da tanıyordur. Olayı savcılık izni olmadan araştırmaya başlarlar. Katillere ulaşırlar. Savcılık tarafından görevlendirilen Savcı Yardımcısı Aras, olayı kapatmak için gücünü kullanmaya çalışır ve izni olmadan olayı araştıran Hüsnü'ye de disiplin soruşturması açar!
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