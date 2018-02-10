Arka Sokaklar son bölümü ile heyecanı doruklara taşıdı! İşte yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümünde efsane sahnelerle aksiyonu doruklara taşıyan Arka Sokaklar, yeni bölüm fragmanında Selin'in durumuyla gündeme geldi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilen konuyla ilgili detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İstihbarat şube ve Arif Müdür arasındaki anlaşma ile Selin cezaevinden çıkarılır ve göreve gönderilir. Selin gizli görevle Suriye'ye geçer. Terör örgütünün elindeki çocuğu kurtarmaktır görevi ve örgüte ait bilgile toplamaktır. Selin, örgüt üyesi Vecdi'ye ulaşabilmek için Hamza isimli aracı ile yola koyulur. Yolda beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Yanındaki adam Selin'e şiddet uygular. Sonrasında ise, Vecdi'ye ulaşabileceği örgüt üyeleri irtibat sağlar. Vecdi'nin saklandığı yere geldiğinde çocuk da oradadır. Selin görevini tamamlamak üzere harekete geçer. Vecdi ile karşı karşıya kalır. Vecdi çocuğu kalakn olarak kullanır. Selin ne yapacağını bilemez. Selin'e şiddet uygulayan kişi kim? Amacı ne? Selin, çocuğu kurtarabilecek mi? Selin'i bekleyen büyük tehlike ne?

Mesut, sevdiği kadının Suriye'de görevlendirildiğini duyunca çok öfkeleniyor. Uzun yıllar sınır ötesinde bir çok kez operasyona katılmasından dolayı Selin'in hayatından endişe duyar. Rıza Baba ile bu durum üzerine tartıştıktan sonra Selin'in peşinden Suriye'ye gider. Gidişi kendi, kararı mı; yoksa, Rıza Babanın bilgisi dahilinde mi, yeni bölümde belli olacak! Selin'in izlerini takip ederek son bulunduğu yıkık bir eve gelir. İçeri girdiğinde Selin orada yoktur; fakat, Mesut tehlikenin göbeğine düşer. Örgüt üyeleri Mesut'u fark etmişlerdir. Mesut da onları fark eder. Kendisie doğrultulmuş bir roketatar vardır. Örgüt üyesi roketi ateşler. Ev havaya uçar. Mesut, Selin'a ait ilzeri nasıl buldu? Mesut roketli saldırıdan kurtulabilecek mi?

Bahar ve Ali, İstanbul sokaklarında devriye geziyorken bir imdat çağrısı duyarlar. Hemen olay yerine intikal ederler. Eli silahlı bir kişi yardım için bağıran kişiyi kovalamaktadır. Bahar ve Ali'de bu kovalamacanın içine girerler. Ali, eli silahlı kişiye yetişir. Ona dur ihtarı yapar ve silahını doğrultur. Bu sırada adam Ali'ye döner. Ali refleksif hareketle silahını ateşler ve adamı vurur. Kimliğine baktıklarında adamın polis olduğunu öğrenirler. Bahar ve Ali şok olurlar. Bu olaydan sonra Ali için sıkıntılı süreç başlar. Ali müfettiş incelemesi ile karşı karşıya kalır. Ali bu sıkıntılı durumdan kurtulabilecek mi?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Selin yanında Haldun ile birlikte, Can’ı kurtarmak için Suriye sınırına gelmiştir. Mesut, Selin’in tehlikeli bölgeye gittiğini duyunca, çileden çıkar. Selin’in peşinden gitmek için harekete geçer. Selin’i, Vecdi’nin yanına götürmek için Hamza isimli aracı gelir. Yolda Selin’i beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.

Ali ve Bahar devriyedeyken, Tolga isimli bir adam yardım çığlığı atmaktadır. Akif de peşinden koşar. Dur ihtarına uymayınca, Ali adamı vurur. Vurduğu kişinin polis olduğunu öğrenince nasıl bir hata yaptığının farkına varır. Ali müfettiş incelemesine girer.

Mesut, Selin’i bulmak için yıkık eve gelir; ancak, Selin hiçbir yerde yoktur. Militanlar Mesut’u fark eder ve evin etrafına mevzilenirler. Mesut kendisine doğrultulmuş roketle burun buruna gelir.

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