Arka Sokaklar son bölümde Suat öldü mü? - İşte yeni bölüm fragmanı

15 Eylül 2017 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 12. Sezon 448. yeni bölümünde Suat'ın ölümü başta Çoban Ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğuyor.

Suat, polisten kaçan kuyumcu soyguncularının kullandığı araba çarpmış ve ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Suat ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır; fakat, durumu çok iyi değildir. Hüsnü, komadaki Suat ile konuşurken ters bir şey olur. Suat'ın kalbi durur. Doktorların tüm müdahalesi onu kurtarmaya yetmez. Çoban Ailesi'nin ve ekibimizin en değer verdiği insan artık yoktur. Hüsnü ve çocukları yıkılmıştır.

Mesut, Urfa'ya tayin edilir ve operasyonların içinde dahil olur. Mesut'un bölgesinde katliamları ve bombalama olayları yüzünden aranan Civan kod adlı terörist vardır. Kimsenin hakkında çok bir bilgisi yoktur. Kensini iyi gizler. Mesut ve ekibi Civan'ın kadrosuna başarılı operasyonlar düzenler; fakat, Civana ulaşamazlar.

Mesut, köyün cefakar okul öğretmeni Necmi ile güzel bir arkadaşlığa başlamıştır. Civan'ın emrindeki teröristler Necmi öğretmeni kaçırır. Mesut, yeni tanıdığı bu güzel insanı kurtarmak için operayon düzenler.

İstanbul'daki ekibimiz ise, yürekleri burkan tecavüz olayı ile ilgili harekata geçerler. Mesut'un yanlarında olmamasının sıkıntısını yaşarlar.

Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 449. bölümde Mesut, dağlarda teröristlerle çatışmaya giriyor. Teröristler tarafından kaçırılan öğretmen, sağ salim kurtulacak mı? Rıza Baba, Mesut'un İstanbul'a geri gelmesi gerektiğini düşünür. Dağlarda değil İstanbul'da vazifesini yapmasının her anlamda iyi olacağını dile getirir.

Mesut'un görev yaptığı bölgenin dağlarını yerleşke edinmiş teröristler ise çocukların eline silah verebilmek için öğretmenlerini hedef alır ve kaçırır. Mesut ve ekibinin, teröristler ile dağlarda girdiği çatışma nasıl sonuçlanacak?