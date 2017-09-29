Arka Sokaklar'da neler olacak?

Yapımını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar, Özlem Çınar’ın oynadıkları dizinin yeni bölüm konusu ise şöyle;

70 yaşındaki Rasim amca, lösemi hastası torununun ameliyat parası için taksicilik yapmaktadır. Biriktirdiği 8.000 TL’yi, iki maskeli adam gasp eder. Durağın sahibi Numan, Rasim amcaya kötü davranmaktadır. Ekibimiz küçük çocuğun ameliyat olması için hırsızların peşine düşer. Gözler ilk olarak Numan’a çevrilir. Çoban ailesi, Suat’ın mezarını ziyaret etmeye karar verir. Haydarberk’in psikolojisi bozulmasın diye, onu komşuya emanet ederler. Haydarberk, gizlice evden kaçar ve mezarlığa giden otobüslere biner. Komşu kadın çocuğun gittiğini fark edince Nazike’ye haber verir. Bütün ev halkı Haydarberk’i aramaya başlar. Mesut, Rıza Baba’dan kafa izni almış ve Şile’de Hikmet Kaptan’ın yanında kalmaya başlamıştır. Selin ara ara onu ziyaret eder ve aralarında yakınlaşma olur. Selin işi bırakmayı düşündüğü için Mesut’a kızgındır. Urfa’dan arkadaşı olan Veysel’de Mesut’u ziyarete gelir. Mesut, Bedran’ın ölmediğini Veysel’den öğrenir. Mesut yarım kalan işini tamamlamak için görevine geri döner. Eğer Bedran hayattaysa, kardeşi Mirza’nın düğününe gelecektir. Düğün günü Bedran’ı kıskıvrak yakalamak için hazırlıklar yapılır.

Yayın Tarihi : 29 Eylül Cuma / 2017

Yayın Saati : 20.00