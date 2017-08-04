Arka Sokaklar dizisine katılan Merve Oflaz kimdir? Kaç yaşındadır?

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.
Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur. Merve Oflaz, Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Ayrıca Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. 2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. 2011'de Mart'tan itibaren Haziran sonuna kadar Turkmax'te hafta içi her gün yayınlanan "Survivor İnce Hesaplar" adlı programda yorumcu olmuştur. Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkanı bulmuştur. 2014 yılı itibarı ile Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmaktadır.Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır Star TV de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur. Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır ama 7.haftada Survivor heyecanına veda etmiştir. Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir.
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