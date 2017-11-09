Arka Sokaklar 456. bölüm fragmanında Mesut ve Hüsnü esir alınıyor

Arka Sokaklar 456. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut ve Hüsnü, esir alınıyor! Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü'yü kurtarabilecek mi? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Mesut, Cantekin’i kaçırdığıyla ilgili renk vermez. Cantekin’i, Özel Harekat’tan eski arkadaşı Hilmi’ye emanet eder. Turan’ın adamları durumdan haberdar olmuştur ve Hilmi’yi kaçırırlar. Rıza Baba, Hilmi’nin eski bir PÖH olduğunu öğrenince Mesut’tan şüphelenir. Hüsnü de, Mesut’un olayla ilgisi olduğunu düşünür ve gözler Mesut’a çevrilir.

Nazike, Ayla’ya Hüsnü’nün yalnızlığından bahseder ve kadınlar kafa kafaya verip Hüsnü’yü biriyle tanıştırmaya karar verirler. Ayla, emniyetten emekli, kocasını kaybetmiş olan Baş Komiser Gonca’yı Hüsnü’yle tanıştırmaya karar verir. Rıza’ya da durumu anlatır ve aracı olmasını ister.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cemre ve Selim de Hüsnü’nün öldüğünü düşünür. Hüsnü, ekibe operasyon emri verir. Operasyon anında Selim, Gündüz, Özcan ve Cemre de birbirine girer. Herkes diğerine silah doğrultup paraları almanın peşindedir. Selim yaralıyken polisler gelir. Hüsnüler, Selim’e hastanede gizli tanıkların sahte olduğuyla ilgili ifade imzalatmıştır. Belge, Başsavcı Haluk’a teslim edilir ve Hüsnü aklanır.Aras, tüm itirazlarına rağmen tutuklanır.

Selvi isimli genç kız, evine giderken tecavüze uğrar. Herkes Suriyeli mülteci Ziya’dan şüphelenir ve adamın evi yağmalanır. Ziya’nın da üzerinde kan lekesi vardır. Adli tıbba gönderilen örnekle, Ziya’nın ki uyuşmamaktadır. Mahalleli Ziya ve ailesini evlerinde barındırmak istemez. Rıza Baba ve ekibinin tecavüzcüyü bir an önce bulması gerekmektedir.

Mesut’un Urfa’dan arkadaş edindiği Veysel, nişanlısı Dilek’le beraber Mesut’u ziyarete gelmiştir. Yakında düğünleri olacaktır. Dilek’in abisi Turan evlenmelerine karşı çıkmaktadır. Dilek’i galericinin oğluyla evlendirmek istemektedir. Dilek ve Veysel kaçıp Mesut’un evinde kalırlar. Aile kızını affetmiş gibi yapıp buluşma ayarlarlar. Turan gelir ve Dilek’le Veysel’i öldürür. Mesut Veysel’e bunu yapanlardan intikam almak için her şeyi yapmaya hazırdır.