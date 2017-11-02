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Arka Sokaklar 455. bölüm fragmanında Hüsnü'den büyük oyun!

Arka Sokaklar yayınlanan 455. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Hüsnü ölmemiştir ve gerçeği sadece Rıza baba, Arif müdür ve Mesut bilmektedir. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
02.11.2017 - 17:31 | Son Güncelleme :

Arka Sokaklar 455. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hüsnü, Aras'a büyük bir oyun oynuyor. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Cemre ve Selim de Hüsnü’nün öldüğünü düşünür. Hüsnü, ekibe operasyon emri verir. Operasyon anında Selim, Gündüz, Özcan ve Cemre de birbirine girer. Herkes diğerine silah doğrultup paraları almanın peşindedir. Selim yaralıyken polisler gelir. Hüsnüler, Selim’e hastanede gizli tanıkların sahte olduğuyla ilgili ifade imzalatmıştır. Belge, Başsavcı Haluk’a teslim edilir ve Hüsnü aklanır.Aras, tüm itirazlarına rağmen tutuklanır.

Selvi isimli genç kız, evine giderken tecavüze uğrar. Herkes Suriyeli mülteci Ziya’dan şüphelenir ve adamın evi yağmalanır. Ziya’nın da üzerinde kan lekesi vardır. Adli tıbba gönderilen örnekle, Ziya’nın ki uyuşmamaktadır. Mahalleli Ziya ve ailesini evlerinde barındırmak istemez. Rıza Baba ve ekibinin tecavüzcüyü bir an önce bulması gerekmektedir.

Mesut’un Urfa’dan arkadaş edindiği Veysel, nişanlısı Dilek’le beraber Mesut’u ziyarete gelmiştir. Yakında düğünleri olacaktır. Dilek’in abisi Turan evlenmelerine karşı çıkmaktadır. Dilek’i galericinin oğluyla evlendirmek istemektedir. Dilek ve Veysel kaçıp Mesut’un evinde kalırlar. Aile kızını affetmiş gibi yapıp buluşma ayarlarlar. Turan gelir ve Dilek’le Veysel’i öldürür. Mesut Veysel’e bunu yapanlardan intikam almak için her şeyi yapmaya hazırdır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aylin ve Hakan, Bahar’ı Aras’la görürler. Arif bunu öğrenince, Bahar’ı, Burçak davasından çıkarır. Hüsnü’nün pavyonlardan haraç topladığına dair iftira atılmaktadır ve Hüsnü gözaltına alınır; ancak, suçsuzluğunu kanıtlamak için, Cemre ve yanındaki suç ortağının peşine düşer.

Taş ocağında yüzü görünmeyen iki adam, Kayhan’ı bıçaklayarak öldürürler. Kayhan, Yonca isimli, kendisinden yaşça büyük biriyle kalmakta ve kadının çocuklarına bakmaktadır. Ekibimiz katillerin peşine düşer. Cemre, Mafya babası Gündüz’le iş birliği halindedir. Gündüz, Özcan isimli zengin bir iş adamına çalışmaktadır. Gazeteci Tarık, Özcan’a şantaj yapmıştır. Özcan’da Tarık’ın elindeki delilleri alması için Gündüz’ü görevlendirir.

Etiketler: arka sokaklar 455. bölüm fragmanı , dizifragman
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