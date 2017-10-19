Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Arka Sokaklar 453. bölüm fragmanında Selin ölecek mi?

Arka Sokaklar 453. bölüm fragmanında Selin ölecek mi?

Arka Sokaklar yayınlanan 453. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatmaya devam edecek. Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, Selin’in denize atıldığını görünce suya atlar ve onu son anda sudan çıkarır. Fakat Selin nefes almıyordur. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 18:27 | Son Güncelleme :

Arka Sokaklar 453. bölüm fragmanı yayınlandı. Denizden kurtarılan Selin, tekrar nefes alabilecek mi? Bedran'ın kaçırdığı Selin, elleri bağlı şekilde tekneden denize düşer. Ekibin kurtardığı Selin, boğulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mesut'un ilk müdahaleyi yaptığı Selin, yeniden nefes alarak hayatına devam edebilecek mi? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Üç hırsız, Tarkan isimli gazetecinin villasını soyar. Evden para ve flash-disk çalarlar. Hırsızlar, malları Refik’in deposuna getirirler. Depodan çıkınca pompalı tüfekli iki adam, onları öldürür. Hırsızlardan Burçak, Hüsnü’nün eski bir polis arkadaşının kızıdır. Babası ölmüştür. Hüsnü vefa borcu duygusuyla, katilleri bulmak ister.

Olayla Savcı Yardımcısı Aras ilgilenmektedir. Aras, Hüsnülere soğuk ve ukala davranır. Aras aynı zamanda, Bahar’ın eski sevgilisi çıkar. Burçak’ın babasının eski arkadaşı Semih’te olayla ilgilenir. Tarkan, çalınan flash disklerin içinde, çok önemi bilgiler olduğunu söyler. Savcı yardımcısı Aras, Hüsnü’nün olaydan çekilmesi için başına büyük işler açmanın peşindedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Dila, Bedran’la buluşmak için evden çıkar. Ekibimiz takibe başlar. Tam ellerinden kaçırmışlardır ki Selin takibe devam eder; ancak, Bedran’ın adamları Selin’i kaçırır. Bedran Mesut’a, Selin’in elinde olduğuna dair video gönderir. Mesut da silahını alıp çıkar ve Bedran’ın annesi Mizgin’i rehin alır. Mahalledeki gençlerle çatışır. Rıza Baba, Mesut’u emniyete çağırır ve silahına el koyar. Mesut sinir içindedir. Dila, Bedran’la buluşmuştur ve Bedran’ın yanında kalır. Dila, Selin’i öldürmemesi için Bedran’a baskı yapar.

Ekip, Bedran’ın adamı Polat’a ulaşır. Polat, yurt dışına gönderilecek eroinlerin olduğu yerde baskına uğrar. Bedran Mesut’tan, Selin’e karşılık adamını getirmesini ister. Mesut ekibin elinden Polat’ı kurtarır. Rıza, Mesut’un bireysel olarak hareket etmesinden rahatsız olur ve Mesut’u Volkan’ı yaralamasından ötürü gözaltına alır. Bedran, eroinlerin eline ulaşmasından dolayı mutludur; ancak Mesut’un ona bir sürprizi vardır.

Ocak başında patlama olduğu haberi, Rıza Baba ve ekibine ulaşmıştır. Pınar’ın da orada olduğu endişesiyle olay yerine giderler. Ali çıldırmış şekilde karısını ve çocuklarını arar. Fırat, Damla ve Cansu’nun da ölenler arasında olması, herkesi yıkıma uğratır.

Etiketler: arka sokaklar fragman , dizifragman
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri