Arka Sokaklar 453. bölüm fragmanında Selin ölecek mi?

Arka Sokaklar 453. bölüm fragmanı yayınlandı. Denizden kurtarılan Selin, tekrar nefes alabilecek mi? Bedran'ın kaçırdığı Selin, elleri bağlı şekilde tekneden denize düşer. Ekibin kurtardığı Selin, boğulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mesut'un ilk müdahaleyi yaptığı Selin, yeniden nefes alarak hayatına devam edebilecek mi? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Üç hırsız, Tarkan isimli gazetecinin villasını soyar. Evden para ve flash-disk çalarlar. Hırsızlar, malları Refik’in deposuna getirirler. Depodan çıkınca pompalı tüfekli iki adam, onları öldürür. Hırsızlardan Burçak, Hüsnü’nün eski bir polis arkadaşının kızıdır. Babası ölmüştür. Hüsnü vefa borcu duygusuyla, katilleri bulmak ister.
Olayla Savcı Yardımcısı Aras ilgilenmektedir. Aras, Hüsnülere soğuk ve ukala davranır. Aras aynı zamanda, Bahar’ın eski sevgilisi çıkar. Burçak’ın babasının eski arkadaşı Semih’te olayla ilgilenir. Tarkan, çalınan flash disklerin içinde, çok önemi bilgiler olduğunu söyler. Savcı yardımcısı Aras, Hüsnü’nün olaydan çekilmesi için başına büyük işler açmanın peşindedir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Dila, Bedran’la buluşmak için evden çıkar. Ekibimiz takibe başlar. Tam ellerinden kaçırmışlardır ki Selin takibe devam eder; ancak, Bedran’ın adamları Selin’i kaçırır. Bedran Mesut’a, Selin’in elinde olduğuna dair video gönderir. Mesut da silahını alıp çıkar ve Bedran’ın annesi Mizgin’i rehin alır. Mahalledeki gençlerle çatışır. Rıza Baba, Mesut’u emniyete çağırır ve silahına el koyar. Mesut sinir içindedir. Dila, Bedran’la buluşmuştur ve Bedran’ın yanında kalır. Dila, Selin’i öldürmemesi için Bedran’a baskı yapar.
Ekip, Bedran’ın adamı Polat’a ulaşır. Polat, yurt dışına gönderilecek eroinlerin olduğu yerde baskına uğrar. Bedran Mesut’tan, Selin’e karşılık adamını getirmesini ister. Mesut ekibin elinden Polat’ı kurtarır. Rıza, Mesut’un bireysel olarak hareket etmesinden rahatsız olur ve Mesut’u Volkan’ı yaralamasından ötürü gözaltına alır. Bedran, eroinlerin eline ulaşmasından dolayı mutludur; ancak Mesut’un ona bir sürprizi vardır.
Ocak başında patlama olduğu haberi, Rıza Baba ve ekibine ulaşmıştır. Pınar’ın da orada olduğu endişesiyle olay yerine giderler. Ali çıldırmış şekilde karısını ve çocuklarını arar. Fırat, Damla ve Cansu’nun da ölenler arasında olması, herkesi yıkıma uğratır.
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