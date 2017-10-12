Arka Sokaklar 452. bölüm fragmanında Selin ölümle burun buruna

Arka Sokaklar 452. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bedran'ın kaçırdığı Selin, ölümle burun buruna geliyor. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Dila, Bedran’la buluşmak için evden çıkar. Ekibimiz takibe başlar. Tam ellerinden kaçırmışlardır ki Selin takibe devam eder; ancak, Bedran’ın adamları Selin’i kaçırır. Bedran Mesut’a, Selin’in elinde olduğuna dair video gönderir. Mesut da silahını alıp çıkar ve Bedran’ın annesi Mizgin’i rehin alır. Mahalledeki gençlerle çatışır. Rıza Baba, Mesut’u emniyete çağırır ve silahına el koyar. Mesut sinir içindedir. Dila, Bedran’la buluşmuştur ve Bedran’ın yanında kalır. Dila, Selin’i öldürmemesi için Bedran’a baskı yapar.

Ekip, Bedran’ın adamı Polat’a ulaşır. Polat, yurt dışına gönderilecek eroinlerin olduğu yerde baskına uğrar. Bedran Mesut’tan, Selin’e karşılık adamını getirmesini ister. Mesut ekibin elinden Polat’ı kurtarır. Rıza, Mesut’un bireysel olarak hareket etmesinden rahatsız olur ve Mesut’u Volkan’ı yaralamasından ötürü gözaltına alır. Bedran, eroinlerin eline ulaşmasından dolayı mutludur; ancak Mesut’un ona bir sürprizi vardır.

Ocak başında patlama olduğu haberi, Rıza Baba ve ekibine ulaşmıştır. Pınar’ın da orada olduğu endişesiyle olay yerine giderler. Ali çıldırmış şekilde karısını ve çocuklarını arar. Fırat, Damla ve Cansu’nun da ölenler arasında olması, herkesi yıkıma uğratır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bedran’a çatışmada kurşun saplanmıştır. Bedran’ın adamları, kurşunu çıkarması için Ambulans doktoru ve yanındaki hemşireyi kaçırırlar. Hemşire, Asiye’dir. Doktor ve Asiye, Bedran’daki kurşunu çıkarır; ancak Bedran kendine geldiğinde, ikisini de öldürmelerini emreder. Hüsnü'ler, Bedran’dan önce Asiyeleri bulmak için harekete geçer. Köyde yaşayan Caner, Mesut'lara yardım etmek için Bedran'ları gördüğü yerde polise haber verir. Mesut'lar baskına hazırlanır. Caner’i evine Hande’yle gönderirler. Bedran, Hande ve Caner’in karşısına çıkar ve silahını onlara doğrultur.

Güle ise, kocasının intikamını almaya kararlıdır ve Bedran’ın yanına gelir. Bedran, şehrin ortasında kanlı bir eylem yapma niyetindedir ve Güle’yi de canlı bomba olarak kullanacaktır. Bedran, Güle’ye büyük bir restoranı patlatması görevini verir…

Pınar ve Ali’nin yakın arkadaşları Fırat ve Damla İstanbul’a yerleşmişlerdir. Akşam yemeği içinde plan yaparlar. Fırat ve Damla kızlarıyla beraber buluşacakları mekana önden gider. Pınar, Zeyno ve Efe ile birlikte mekana ulaşmaya çalışmakta, Ali de işlerin yoğunluğu sebebiyle geç kalmış bir an önce emniyetten çıkmaya çalışmaktadır. Pınar, çocuklarla birlikte Ali’den önce eylemin yapılacağı restorana ulaşır, aracını park eder ve Damlaların yanına doğru yürümeye başlar.