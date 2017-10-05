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Arka Sokaklar 451. bölüm fragmanında Asiye tehlikeye giriyor

Arka Sokaklar yayınlanan 451. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hüsnü'nün gelini Asiye, Bedran'ın elindedir ve hayatı tehlikededir. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 17:58

Arka Sokaklar 451. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Rıza Baba'nın kızı Pınar, Bedran'ın bombalı eyleminin ortasında kalıyor. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Bedran’a çatışmada kurşun saplanmıştır. Bedran’ın adamları, kurşunu çıkarması için Ambulans doktoru ve yanındaki hemşireyi kaçırırlar. Hemşire, Asiye’dir. Doktor ve Asiye, Bedran’daki kurşunu çıkarır; ancak Bedran kendine geldiğinde, ikisini de öldürmelerini emreder. Hüsnü'ler, Bedran’dan önce Asiyeleri bulmak için harekete geçer. Köyde yaşayan Caner, Mesut'lara yardım etmek için Bedran'ları gördüğü yerde polise haber verir. Mesut'lar baskına hazırlanır. Caner’i evine Hande’yle gönderirler. Bedran, Hande ve Caner’in karşısına çıkar ve silahını onlara doğrultur.

Güle ise, kocasının intikamını almaya kararlıdır ve Bedran’ın yanına gelir. Bedran, şehrin ortasında kanlı bir eylem yapma niyetindedir ve Güle’yi de canlı bomba olarak kullanacaktır. Bedran, Güle’ye büyük bir restoranı patlatması görevini verir…

Pınar ve Ali’nin yakın arkadaşları Fırat ve Damla İstanbul’a yerleşmişlerdir. Akşam yemeği içinde plan yaparlar. Fırat ve Damla kızlarıyla beraber buluşacakları mekana önden gider. Pınar, Zeyno ve Efe ile birlikte mekana ulaşmaya çalışmakta, Ali de işlerin yoğunluğu sebebiyle geç kalmış bir an önce emniyetten çıkmaya çalışmaktadır. Pınar, çocuklarla birlikte Ali’den önce eylemin yapılacağı restorana ulaşır, aracını park eder ve Damlaların yanına doğru yürümeye başlar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mesut, Rıza Baba’dan kafa izni almış ve Şile’de Hikmet Kaptan’ın yanında kalmaya başlamıştır. Selin ara ara onu ziyaret eder ve aralarında yakınlaşma olur. Selin işi bırakmayı düşündüğü için Mesut’a kızgındır. Urfa’dan arkadaşı olan Veysel’de Mesut’u ziyarete gelir. Mesut, Bedran’ın ölmediğini Veysel’den öğrenir. Mesut yarım kalan işini tamamlamak için görevine geri döner. Eğer Bedran hayattaysa, kardeşi Mirza’nın düğününe gelecektir. Düğün günü Bedran’ı kıskıvrak yakalamak için hazırlıklar yapılır.

Çoban ailesi, Suat’ın mezarını ziyaret etmeye karar verir. Haydarberk’in psikolojisi bozulmasın diye, onu komşuya emanet ederler. Haydarberk, gizlice evden kaçar ve mezarlığa giden otobüslere biner. Komşu kadın çocuğun gittiğini fark edince Nazike’ye haber verir. Bütün ev halkı Haydarberk’i aramaya başlar.

70 yaşındaki Rasim amca, lösemi hastası torununun ameliyat parası için taksicilik yapmaktadır. Biriktirdiği 8.000 TL’yi, iki maskeli adam gasp eder. Durağın sahibi Numan, Rasim amcaya kötü davranmaktadır. Ekibimiz küçük çocuğun ameliyat olması için hırsızların peşine düşer. Gözler ilk olarak Numan’a çevrilir.

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Etiketler: arka sokaklar , arka sokaklar 451. bölüm fragmanı , dizifragman
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