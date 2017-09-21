Arka Sokaklar 449. bölüm fragmanında Mesut ve ekibi iz peşinde

Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Arka Sokaklar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kudret ve İsmet, Suriyeli Selman’ı Demiryolu Köprüsü’nden aşağı atarlar. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Kudret ve İsmet, Suriyeli Selman’ı Demiryolu Köprüsü’nden aşağı atarlar. Kudret, Suriyelileri bir pansiyonda toplayıp paralarını alan bir çetenin üyesidir. Başlarında da Asaf isimli adam vardır. İzmir’den gelen komiser yardımcısı Bahar ve Osman, çeteyi çökertmek için pansiyonun karşısından izleme yapmaktadır. Rıza Baba ve ekibi de olaya dahil olur. Arda’yla Volkan, Kudret’i takip eder. Bahar da peşlerine takılır ve karışıklık anında Asaf’ı ellerinden kaçırırlar. Komiser yardımcısı Bahar, Asaf’ı yakalamak için üstün performans gösterir. Rıza Baba çok etkilenir ve Bahar gibi birini ekibinde görmek ister.
Mesut ve ekibi, yeni operasyonlara hazırlanırlar. Bedran ve adamları, kayıpları tamamlamak için, etraftan gençleri ve çocukları toplar. Mustafa ve Ahmet’te onlar arasındadır. Ahmet, abisinin zorlamasıyla katılmıştır. Mustafa ise gözünü karartmış ve Bedran’ın yapacağı korkunç planlarının bir parçası olmaya hazırdır. Mesut, Bedran’a çok yaklaşmıştır; ancak, Bedran’ın acımasızca kurulmuş yeni planları vardır. Mesut, Bedran’dan, kıydığı canların intikamını almaya kararlıdır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Suat’ın başına gelenler Çoban Ailesi’ni sarsmıştır. Hem Çoban Ailesi, hem de ekip yine zor zamanlardan geçmektedir.
Mesut, Urfa’ya tayin olmuş ve sınır bölgesindeki operasyonlarda görevlendirilmiştir. Yüklü miktarda mühimmat ele geçirirler. Selin ve Tunç sürpriz yapıp yanına ziyarete gider. Mesut, köy çocuklarının iyi eğitim alması için, kendini seferber eden Necmi Öğretmen ve eşiyle tanışır. Aralarında yakın bir dostluk oluşur. Selin geldiği zaman onunla da tanışırlar.
Bütün katliamların ve bombalı eylemlerin başında olan kişinin kod adının Civan olduğu tespit edilmiştir. Mesut ve birlikte çalıştığı ekip örgüt liderini bulabilmek için gece gündüz aramalara devam eder. Necmi öğretmen karısının gözleri önünde terör örgütü lideri tarafından kaçırılır. Mesut haberi duyar duymaz, öğretmeni kurtarmak için Civan’ın peşine düşer.
Nurgül, evli ve çocuklu olduğundan habersiz Ateş’le buluşur. Buluşma esnasında kendisine polis süsü vermiş iki kişi tarafından kaçırılıp darp edilirler. Aile baskısı ve çocuğunun elinden alınmasına daha fazla dayanamayan Nurgül, intihara kalkışır. Ekibimiz, kadını kurtarır ve olayın aslını öğrenir. Ateş karısına yakalanmamak için konuşmayı reddeder; ancak, suçluların yakalanması için Ateş’in şahitlik etmesi gerekmektedir.
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