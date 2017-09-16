Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Arka koltukta tweet'ten telle boğma tehdidi

    Arka koltukta tweet'ten telle boğma tehdidi

    ANKARA
    16.09.2017 - 00:26 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 00:26

    SİLAHLI İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) terörle mücadele operasyonlarında sivilleri vurduğu iddiasıyla tartışmaların odak noktası olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uçakta ‘ölümle’ tehdit edildi.

    Ankara’dan İstanbul’a uçakla yolculuk eden Tanrıkulu dün, 1A numaralı koltuğa oturdu. Tanrıkulu’nun arkasındaki 2A numaralı koltukta oturan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Burak Doğan, Twitter’da kullandığı “@lokumu_ye” hesabından “Uçakta Sezgin Tanrıkulu’nun arkasına oturdum.. Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler fav” mesajını paylaştı.

    Arka koltukta tweetten telle boğma tehdidi


    SERBEST BIRAKILDI
    Tanrıkulu’na bir arkadaşı ekran fotoğrafını çektiği mesajı gönderdi. Arkasında oturan kişiye mesajı yazıp yazmadığını soran Tanrıkulu olayı şöyle anlattı:
    “Kendisine, beyefendi bunu siz mi yazdınız?’ diye sordum. ‘Hayır’ dedi. ‘Beyefendi siz yazdıysanız hangi saikle yazdığınızı söyleyin. Özür dilerseniz şikâyetçi olmayacağım yoksa şikâyet edeceğim’ dedim.

    Bu defa, ‘Ben yazdıysam ne olmuş seni sevmiyorum’ dedi. Hostese ‘Polis çağırın’ dedim. Daha sonra polis içeri geldi ve birlikte dışarı çıktık. Bu kişi polise, ‘Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum, Gazi Üniversitesi’nde ceza hukuku hocasıyım’ demiş. Polisten bunu duyunca, ‘Ceza hukuku hocasıysa özür dilese de affetmem’ dedim ve şikâyetçi oldum.”

    Gözaltına alınan Burak Doğan sonra serbest bırakıldı. 

    Etiketler: Sezgin Tanrıkulu , Tehdit , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri