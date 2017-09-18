‘Arka koltuğa oturup, arabayı sürmek istiyor’

İNGİLİZ basınına konuşan Rudd, bir günlük gazetede Brexit’e ilişkin makale yayımlayan Johnson’u sürece müdahale etmekle suçladı. Rudd, Johnson’ın bir gazete makalesiyle Brexit’e ilişkin görüş açıklamasını, ‘arabayı arka koltuktan sürmeye’ benzetti.

Bakanlar Kurulunun Brexit konusunda Başbakan Theresa May’in arkasında birlik içinde yer alması gerektiğini belirten Rudd, “Brexit sürecini onun (Johnson) yönetmesini istemiyorum. Süreci yöneten Theresa May’dir, arabayı May kullanıyor. Kendi adıma ve kabinenin geri kalanı adına, May’e bu konuda yardım edildiğinden emin olacağım” diye konuştu.





AB’YE PARA ÖDENMESİNE KARŞI

Johnson makalesinde İngiltere’nin Brexit sürecinin tamamlanmasının ardından ortak pazara erişim için AB’ye para ödenmemesi gerektiğini savunmuş ve Brüksel’e ödenecek paranın İngiltere’nin ulusal sağlık sistemine aktarılmasını istemişti. Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti’nin lideri Vince Cable, May’e, Johnson’ı görevinden alma çağrısı yapmıştı.