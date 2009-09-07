Arjantinâ€™e de KakaladÄ±lar

TÃ¼rkiye A Milli TakÄ±m, tarihinin 5193. final maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±, ve Estonyaâ€™yÄ± parÃ§aladÄ±.

GÃ¶khan Zan sezonu aÃ§tÄ± ve Arda A Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 600.final golÃ¼nÃ¼ attÄ±.

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 5194. final maÃ§Ä±, sonra zaten sÄ±rasÄ±yla 5195. ve 5196. final maÃ§larÄ± var.

Ben zaten TÃ¼rkiyeâ€™nin bir tane final olmayan maÃ§Ä±nÄ± biliyorum, onda da sanÄ±rÄ±m tek forvet Zeki RÄ±za Sporelâ€™di.

E huyumuz kurumasÄ±n mÄ± ÅŸimdi? Emrah Ã–ner yazÄ±yor Â

Kurusun.

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Kurusun, kurusun da bir de ÅŸÃ¶yle diyorlar...

Ä°ngiltereâ€™nin tarzÄ± belli, Almanyaâ€™nÄ±n belli, Brezilyaâ€™nÄ±n belli, TÃ¼rkiyeâ€™nin tarzÄ± belli deÄŸilmiÅŸ...

NasÄ±l belli deÄŸil?

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Sen deÄŸil misin, sabah saati 06:56â€™a kurup, traÅŸÄ±, makyajÄ±, banyoyu, kÄ±yafeti, Ã§antayÄ± hazÄ±rlayÄ±p 07:00â€™de servise yetiÅŸen?

Sen deÄŸil misin, bÃ¼tÃ¼n lise hayatÄ±n boyunca, 15 gÃ¼n dÄ±ÅŸarda kardan adam/kadÄ±n yapÄ±p, Pazartesi sabahÄ± dÃ¶nem Ã¶devini bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸan?

Sen deÄŸil misin, 3 ay yazÄ±n plajda bÃ¼yÃ¼k baÅŸ hayvan gibi yatÄ±p, son gÃ¼n iÅŸ/okul/dershane/kiralÄ±k ev arayan?

Sen deÄŸil misin uÃ§aÄŸa/vapura/trene/seminere/doktor randevusuna salise kala girmeye Ã§alÄ±ÅŸan?

Peki yine sen deÄŸil misin, 4 sene T cetveli taÅŸÄ±yÄ±p, 2 sene master, 4 sene doktora, 2 sene tekrar master yapÄ±p, 50 yaÅŸÄ±nda paralÄ± askere giden?

Sensin di mi?

Evet sensin.

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Ä°ÅŸte 11 tane sen, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bir final maÃ§Ä±na daha Ã§Ä±kÄ±yor.

Ve sanki ipler bizim elimizdeymiÅŸ gibi, yine her yerde reklamlar, yine biz kimiz, biz AyÅŸeyiz, biz Fatmaâ€™yÄ±zlar..

Cyborg gibi 10 salise iÃ§inde 25 tane ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ardalar...

Arda, biraz daha formda olsa, yarÄ±m salisede Euro 2008 3.lÃ¼ÄŸÃ¼nden buralara nasÄ±l dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ hemen bulacak.

Veya Fatih Terim, sahayÄ±, organizasyonu, primi, o kadar ÅŸeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nene kadar Bosna Hersekâ€™in 4 yÄ±lda nasÄ±l geriden gelip bizi solladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¼tÃ¼n futbolcularÄ±nÄ±n Avrupa Ligleriâ€™nde nasÄ±l oynar duruma geldiÄŸini, her maÃ§Ä±mÄ±zÄ± alsak bile Bosnaâ€™nÄ±n kime ve nasÄ±l puan kaybedebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p bulsa, yeter ve artar bile...

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Biz kim miyiz?

Biz buyuz iÅŸte...

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Bir de tabi hangi akla hizmet maÃ§Ä±n Kayseriâ€™de oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zebilse Ã§ok iyi olur.

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MaÃ§larÄ±n hepsini almamÄ±z lazÄ±m, karÅŸÄ± tarafÄ± parÃ§alamamÄ±z lazÄ±m, o yÃ¼zden seyirci lazÄ±m, baÄŸÄ±rmak lazÄ±m.

Fakat maÃ§tan Ã§Ä±kan tek ses; cips sesi.

Niye cips?

Ã‡ekirdek yasaklandÄ± ya.

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Kayseri â€“ Gaziantep maÃ§Ä±na gitmiÅŸtim, stad gerÃ§ekten gÃ¼zel.

GerÃ§i ÅŸehire UFO inmiÅŸ gibi duruyor. Fakat esas seyirci baÅŸrolde.

TanÄ±mlanamamÄ±ÅŸ seyreden cisim.

HiÃ§ kimse ne baÄŸÄ±rÄ±yor, ne seviniyor, ne Ã¼zÃ¼lÃ¼yor, ne ayaÄŸa kalkÄ±yor.

Ä°nsan bir tepki verir, inanÄ±n biri sahaya Ã§akmak atsa Ã¼zÃ¼lmeyeceÄŸim.

Dost acÄ± sÃ¶yler, buralarda malesef milli maÃ§ olmuyor, Ã§ekilmiyor, seyredilmiyor.

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Lakin aynÄ± gece, sahura kalktÄ±k, Arjantin â€“ Brezilya maÃ§Ä± var.

TVâ€™nin sesini neresinden kÄ±sacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m.

O maÃ§ ve seyirci ayrÄ± yazÄ± olur, fakat kÄ±saca Ã¶zetlersek; Elano hiÃ§ birÅŸey yapmadan, Andre Santos idare ederek maÃ§Ä± bitirdi. Elanoâ€™nun yerine Kaka ortada oynayÄ±nca, Elano sadece frikikleri kullandÄ±. Onda da Brezilya bir gol attÄ±.

Fakat genel olarak bu arkadaÅŸlarÄ± nasÄ±l kadroya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± hala anlamÄ±yorum.

Fakat Brezilya malesef eski Brezilya deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k pozisyon da vermiyor. Eskiden yine 1-2 pozisyon bulma ÅŸansÄ±nÄ±z vardÄ±, fakat bu Lucio, LuisÃ£o, Gilberto ile artÄ±k o pozisyonlar da hayal.

Messi bile arada eridi gitti, ve Brezilya grup lideri olarak Arjantinâ€™i ezdi geÃ§ti.

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Tekrar dÃ¶nelim bize..

Bize ne olur?

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HiÃ§ merak etmeyiniz, her zamanki gibi arkamÄ±z Ã§ok saÄŸlam.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼barek aydayÄ±z.

Yukardaki bizi hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Hele Fatih Terimâ€™i hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±.

Ne NorveÃ§ maÃ§Ä±nda (Ä°brahim KaÅŸ sakatlanmasa, futbolumuzda GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l diye biri olmayacaktÄ±), ne Ã‡ek Cumhuriyeti maÃ§Ä±nda, ne de HÄ±rvatistan maÃ§Ä±nda...

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YÃ¼ce Rabbimâ€™in bir tek Liverpool â€“ BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda biraz iÅŸi vardÄ±.

Bir de Sigma maÃ§Ä±nda biraz yoÄŸundu...

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Son sÃ¶z; Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ felaket bir maÃ§ bizi bekliyor.

TakÄ±mlarÄ±n denk olmasÄ±, iki takÄ±mÄ±n da formda olmasÄ±, ikisinin de yÃ¼kselen deÄŸer olmasÄ±ndan dolayÄ± deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ tahmin ediyorum, Bosna Hersek Milli TakÄ±mÄ± da komple oruÃ§ tutuyordur.

Her ne kadar biri ben BoÅŸnakâ€™Ä±m derse, MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu, Hersekâ€™leyim derse HÄ±rvat olduÄŸunu belirtiyordur fakat yine de Ã§ok ortada bir maÃ§.

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Bu yÃ¼zden kazanan Alem-i Ä°slam olacak.

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