Arındıracağız

ORDUMUZUN ELİNDE ÇOCUK KANI YOKTUR

“ZEYTİN Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir. Bölücü terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı demeden kendisine karşı çıkanı katleden bir güruh olduğunu biliyoruz. Ordumuzun elinde çocuk, kadın kanı, masum kanı yoktur, hiçbir zaman da olmayacaktır.

Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim ‘Savaşa hayır’ diye bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa ‘evet’ dediklerini de hiç duymadık. Bunların barış ile alakası yok. Bunlar bu senaryonun, bu işin içindedir. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına uluslararası terör örgütleri tehditler sallayabilir. Bunlar da onların yanında yer alabilir. Hiç önemli değil, biz hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Et dağıtan Yasin niçin öldürüldü? Bunun hesabını sormadılar. İşte biz bunun hesabını soruyoruz. Çok sabrettik çözüm için, çok gayret ettik. Bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. İnandığımız bu yolda Mehmetimiz ile Mehmetlerimiz ile yürüyoruz.



HOYRATÇA KULLANSAK BİRKAÇ GÜNLÜK İŞTİR

Avrupa Parlamentosu’nda bu hareketi bir istila hareketi olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum. Gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Mali’de arayın, Ruanda’da arayın. Hiçbir zaman Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri milletvekili Seyidov kardeşime dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.

Birileri ısrarla bize bu operasyon ‘Kısa sürsün, sınırlı olsun’ diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde açıkça söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin’i işgal etmiyoruz. Tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.



Zeytin Dalı operasyonunun ardından Münbiç’i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Münbiç’in sahibi bu teröristler değildir, Araplardır. Sonra da Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşıysa yanımızda olmasını isteriz. Biz Suriye’deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Terör örgütünü maşa gibi kullananlar da kendileri bilirler.



ÖZGÜR SURİYE ORDUSU’NU ALKIŞLIYORUM

ÖSO’yu (Özgür Suriye Ordusu) terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO’ya terörist diyenler PYD’nin, YPG’nin, DEAŞ’ın, PKK’nın tam benzerleridir, kendileridir.”



AMERİKA İLE BU İŞLERİ YÜRÜTELİM İSTİYORUZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la önceki günkü konuşmasını da hatırlatarak şu mesajı verdi: “En büyük üzüntümüz Amerika’nın bayraklarıyla bu terör örgütünün bu bölgede şu anda cirit atıyor olması. Bunu ne ile izah edeceksiniz? Sayın Başkan bize diyor ki ‘Bizi bu kadar eleştirmeyin’. Tamam ama stratejik ortak olduğumuza göre, böyle bir şeyi bir stratejik ortak bir stratejik ortağına nasıl yapar? NATO Genel Sekreteri, ‘Türkiye kendi hukukunu korumaktadır’ diyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Acaba niçin Amerika bu işlerden bu kadar uzak duruyor? Geçen akşam konuştuk, bunları kendisine açıkladım ama hâlâ Türkiye’deki Amerika karşıtlığından bahsediliyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Amerika ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Ama 5 bin TIR, 2 bin kargo uçağı. Bu kadar silahı buraya getirdiğinde benim milletim bu silahlar neden geliyor, kime karşı kullanılmak üzere geliyor diye soruyor. Amaçları terörle mücadele değil de sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmaksa, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmaksa olanlara cevabımız şudur: Biz Suriye’deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz.”