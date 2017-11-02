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    Arınç’ın FETÖ’den tutuklu akrabası serbest

    İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)
    02.11.2017 - 17:32 | Son Güncelleme:

    TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın eşinin amcasının oğlu olan ve yaklaşık 1.5 yıldır Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Manisa Halk Sağlığı eski İl Müdürü Ziya Tay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Manisa’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Halk Sağlığı eski İl Müdürü Ziya Tay, ilk olarak 28 Temmuz 2016’da görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında, 29 Temmuz’da gözaltına alınan Tay, 19 Ağustos’ta ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirazlar üzerine tekrar gözaltına alınan Ziya Tay, 24 Ağustos’ta tutuklandı.

    Yaklaşık 1.5 yıldır Manisa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ziya Tay, iddianamelerin hazırlanmasının ardından dünyargılandığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 14 Ekim’de FETÖ’den tutuklanan Manisa Basın İlan İl Müdürü Kenan Tokgöz de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Etiketler: Mahkeme
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