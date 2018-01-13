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    Arif V 216’nın Berlin galası yapıldı

    Mahmut TOSUN, DHA
    13.01.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği Arif V 216 filminin Berlin galası, Alhambra sinemasında yapıldı.

    BERLİNLİ sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği galaya filmin başrol oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Zafer Algöz katıldı. Film ekibi, Arif V 216’yı sonuna kadar Berlinli izleyiciyle birlikte izlerken, Cem Yılmaz, gösterim boyunca seyircinin filme tepkisini ölçtü. Oyuncular, filmin sonunda her birlikte sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı.
    Berlinde Berlinli Türklerle filmini izlemenin çok keyif verici olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, “Vielen dank” diyerek Almanca teşekkür etti.
    Bir haftadır Berlin gösterimini heyecanla beklediklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

    Arif V 216’nın Berlin galası yapıldı

    ‘SCHENGEN’LE GELİYORUZ
    “15 sene önceki kahramanlara dönerek, o kostümleri tekrar giymek, o karakterlere tekrar bürünmek bizleri çok heyecanlandırdı. Çok özlediğimiz bir şeydi. Çoğumuz İstanbul’da yaşıyoruz ama Berlin de bizim için İstanbul’dan çok farklı değil. Ama ‘Schengen’le geliyoruz yine de. Filmde Almanlarla ilgili o kadar espri yaptık ki, inşallah girdiğimiz gibi de çıkabiliriz.”
    Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik’in de katıldığı galada, filme ilgi yoğun olunca, aynı anda iki salonda gösterildi.

    Arif V 216’nın Berlin galası yapıldı

    Etiketler: Gala
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