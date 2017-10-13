Argento eleştirilere çok sert yanıt verdi

KORKU filmlerinin önde gelen yönetmenlerinden Dario Argento’nun kızı olan Asia Argento, sinema dünyasından birçok ünlü kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Harvey Weinstein’in, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

New Yorker’a konuşan Argento, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi oyuncuları da taciz ettiği ortaya çıkan Weinstein’in tecavüzüne, 1997 yılında Fransa’daki bir otel odasında uğradığını anlatmıştı.

Miramax film stüdyolarının verdiği bir partideyken Weinstein’ın kendisini boş bir odaya götürdüğünü ve ondan masaj yapmasını istediğini ifade eden Argento, “Daha sonra durumun farkına vardım ve ondan durmasını istedim. Ancak ona direnemedim” diyerek, başından geçenleri şöyle anlattı:

“Tam bir kabustu. Bu olay 1999 yılında vizyona girecek olan filmimden önce başıma geldi. Bana hep hediyeler gönderiyor ve ona yakın olmazsam kariyerimi mahvedeceğini söylüyordu. Onu her gördüğümde kendimi küçük, aptal ve zayıf hissediyordum. Çünkü tecavüzden sonra o kazandı.”





ARGENTO’YA DESTEK DE VAR, ELEŞTİRİ DE

Sosyal medya hesaplarından da bu açıklamalarını paylaşan Argento, destek gördüğü kadar sert eleştirilere ve suçlamalara da maruz kaldı. Destek veren birçok kadın ve erkek, ABD başta olmak üzere tüm dünyada herkesin Harvey Weinstein’e karşıyken, İtalya’da ise herkesin mağdur Asia Argento’ya karşı olmasının utanç verici, tiksindirici ve maskülist bir tavır olduğunu yazdı.

ABD’li aktris Jessica Chastain de, Argento ve diğer mağdur kadınlara sosyal medya hesabından destek vererek, onların yalnız olmadığını ifade etti.





‘TECAVÜZ SOSYAL MEDYADA DEVAM EDİYOR’

İtalyan yazar, senarist ve gazeteci Barbara Alberti, hemcinsi Asia Argento’ya karşı sosyal medyada tecavüzün devam ettiğini dile getirerek, bunun derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Asia Argento’ya tepki gösterenler ise kariyerini mahvetmemek için tecavüze direnmediğini ve sonrasında 21 yıldır suskun kaldığını öne sürerken hakarete kadar varan çok ağır ifadeler kullandı.

Asia Argento da kendisine yönelik eleştirile şu tepkiyi gösterdi:

“Korktuğum için açıklamadığım, 21 yaşında bir genç kızken uğradığım tecavüzden dolayı sadece İtalya’da suçlu ve fahişe ilan edildim. Tecavüzden kaçmayarak bunu aranmakla suçlandım. Hayal kırklığına uğradım, üzgünüm. Beni fahişe olmakla suçlayan tüm İtalyanlara: korktuğu için konuşamayan tüm kadınların sorumlusu sizin gibi insanlardır. Hepimiz bunları 20 yıl sonra ortaya çıkardık çünkü dünyanın en güçlü adamlarından biri olan o canavardan (Harvey Weinstein) korkuyorduk. Sadece ben mi fahişeyim?”

Harvey Weinstein’in kapak olduğu Time dergisinin nüshasını da takipçileriyle paylaşan Argento, “Aralarında benim de bulunduğum yüzlerce kadına tacizde bulunan ve onlara tecavüz eden domuz işte budur. Bizlerden sadece 33’ü konuşma cesareti gösterdi” diye yazdı.





‘SEN HİÇ TECAVÜZE UĞRAMADIN’

Eski milletvekili ve transseksüel aktivist Vladimir Luxurian’ın, “Asia Argento da, diğer aktrisler gibi Weinstein’e hayır demeliydi” yorumuna karşılık Argento, “Böyle bir şey yazdığına inanamıyorum. Tabii sen hiç tecavüze uğramadın, korkuyu ve utancı tatmadın” diye yanıt verdi.

Asia Argento, tecavüze uğradığına inanmayan ve onu eleştiren İtalyanlara, Instagram hesabından paylaştığı ve orta parmağını gösterdiği bir fotoğrafla da yanıt verdi.