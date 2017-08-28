Arefe günü oruç tutulur mu konusu birçok Müslüman tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dininin gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, arefe günü oruç tutulur mu sorusu ile bu konuya cevap arıyor. Peki, dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre arefe günü oruç tutulur mu? İşte, bazı detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı'nda oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor;

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce’nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce’nin ilk dokuz gününün, yani kurban

bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.