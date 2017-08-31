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    Arefe (Arife) günü nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 10:55

    Arefe günü yapılacak ibadetler konusunda bilgi edinerek bu günü boş geçirmek istemeyen Müslümanlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan ve ibadet etmek isteyenlerin merakla beklediği arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte, konular ilgili detaylı bilgiler

    Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

    Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

    Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

    Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

    Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
    İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

    Etiketler: arefe günü , arife , arife günü neler yapılır
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