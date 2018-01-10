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    Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli... Sahara Geçidi'nde TIR'lar kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı

    İHA
    10.01.2018 - 09:09 | Son Güncelleme:

    Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle Sahara Dağı geçidinde TIR'lar mahsur kaldı.

    Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor. Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle önemli ölçüde azalması ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken TIR'lar kayarak yoldan çıktı. Ardahan-Posof karayolunda Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kentte 54 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

    Ardahanda ulaşıma kar ve tipi engeli... Sahara Geçidinde TIRlar kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı
    Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen sürücüler, "Geçilmesi mümkün değil, TIR'lar mahsur kalmış. Zincir de atamıyorlar çok zor durumdalar. Az kalsın kaza yapıyordum, esinti çok görüntü yok" dedi.

    Ardahanda ulaşıma kar ve tipi engeli... Sahara Geçidinde TIRlar kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıTIR şoförü Muhammet Çiftçi ise ilerlemede güçlük çektiklerini ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle aracın kayarak yoldan çıktığını ve aracı kurtararak ilerleyebilmek için zincir takmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Durum çok kötü, TIR kayınca mecburen zincir taktık. Çünkü yollar çok berbat, Allah yardım etsin" şeklinde konuştu.

    Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

    Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

    Bu arada Posof ilçesinde okullar kar ve tipiden dolayı bir gün süre ile tatil edildi.

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    Etiketler: fırtına , hava durumu
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