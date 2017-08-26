Ardahan’da Bal Festivali heyecanı

Milli Egemenlik Parkında ki açılış programına Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, halk ozanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Ardahan Belediyesi Kış Güneşi Halk Dansları Topluluğu Kafkas oyunu sergiledi, minikler keman dinletisi ise büyük beğeni topladı. Festival açılışında sahne alan yöresel halk ozanları da sazlı sözlü değişler söyleyerek programa renk kattı.

Programın ardından Belediye Konferans Salonunda Ardahan Çiçek Balı, Coğrafi işaret bal patentini uygulama süreci konulu panel düzenlendi.