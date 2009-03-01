Arda sağolsun

Sinan Özcan yazıyor
Arda, bu takımda en fazla övgüyü hak eden, dolayısıyla yeni sezonda ücretini katlaması gereken kişidir...
Böyle kötü bir zeminde, böyle kötü bir statta, bu futboldan fazlası da çıkmazdı.
Tribünlerin sahaya uzaklığı, maç izleme zevkini öldüren başka bir etken…
Son yarım saatte Galatasaray’ın hücum bile edemeyişini, vakit geçirme adına düştüğü acizlikleri de Bordeaux maçının verdiği yorgunluğa bağlayalım... Bülent Hoca’yı daha ikinci maçında eleştiri yağmuruna tutmayalım.
Zira eminim o da takımdaki eksiklikleri en az bizim kadar görüyordur.
Böyle bir maç için daha fazlası kelime israfı olur.
Arkamızdaki maçlara bakalım…
Ders çıkarmak için...