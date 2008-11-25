Ben bunu anlamadım. Elbette Arda çok yetenekli bir oyuncu ama Türkiye’den hiçbir takım 15 milyon sterlinden fazlasına oyuncu almaz, eğer John Benjamin Toshack teknik direktörleri değilse tabi...

Güçlü Berk yazıyor

Türkiye pazarı Avrupa için ucuz pazar. Pahalısını zaten Hollanda’dan, Belçika’dan, Fransa’dan alıyorlar. Hem de daha profesyonelini alıyorlar, aldıktan sonra taç nasıl atılır, nerede durulur öğretmekle uğraşmıyorlar...Biz sanki her sene 35-40 milyon dolara üç beş oyuncu satıyor gibi davranıyoruz.“Futbolcu Fabrikası” deniyor Galatasaray için,Doğru da...Pilot takım Beylerbeyi’nde gençler var...Örneğin İrfan Başaran var, Volkan Bekçi var, Erkan Ferin var...Bir önceki PAF takım 2. lig de kirada...Erhan Şentürk var, Cafercan Aksu var, Mülayim Erdem var...Şu anda oynayan PAF takım var...Cem Sultan var, Emre Çolak var, Murat Akça var...Yani var da var... Futbolcu fabrikası çalışıyor; üretimde başarılı ama satışta başarısız. Elde stok fazlası oluşmuş. Üretiyorsun kullanamıyorsun. Arda’yı, Sabri’yi, Servet’i ve Mehmet Topal’ı bu teklifler geldiğinde satmalısın ki elindeki yeni değerleri de vitrine çıkarabilesin...Hollanda bunu yapıyor. Ajax yapıyor, PSV yapıyor, AZ Alkmaar yapıyor. Biz yapmıyoruz çünkü Avrupa’da hedefler var, Süper Lig’de hedefler var. Sanki onların yok!Peki Galatasaray şimdi o hedeflerin neresinde?Arda’yı satmadı Şampiyonlar Ligi’ne mi kaldı?Servet’i satmadı beş puan farkla lider mi oldu?Satarsa kazanırız. Sadece para değil, prestij de kazanırız, yeni gençleri de kazanırız.Yani Arda gitmeli...Galatasaray için, Türk futbolu için... Servet de gitmeli, Volkan Demirel de hatta İbrahim Toraman da, Selçuk İnan da...Ama para karşılığı gitmeli, Ribery’i, Tuncay’ı, Emre’yi, Okan’ı, Aurelio’yu unutturmak için gitmeli...