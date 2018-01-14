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Arda geldi, dengeler değişti...

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

Başakşehir'in kadro değeri Arda Turan ile birlikte 81 milyon Euro’ya yükseldi. Başakşehir bu alanda ligin en değerli dördüncü kadrosuna sahip.

Süper Lig’de geçen sezonu ikinci tamamlayan, bu yıl ise ligin ilk yarısını lider tamamlayan turuncu-lacivertliler, Arda Turan transferi ile birlikte kadro kalitesini bir kademe daha yükseltti. Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre Başakşehir’in oyuncularının toplam piyasa değeri 12 milyon Euro daha artarak 80.9 milyon Euro’ya ulaştı. Bu rakamla turuncu-lacivertliler, üçüncü sıradaki Fenerbahçe’ye de epey yaklaşarak dördüncü sıraya yükselmiş oldu. Süper Lig kulüplerinin toplam oyuncu piyasa değeri 849 milyon Euro.

İKİ YILDA İKİ KAT DEĞERLENDİ

Bu alanda Beşiktaş 112.6 milyon Euro ile ilk sırada yer alırken, Galatasaray 104.3 milyon Euro ile ikinci, Fenerbahçe 99.8 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 61 milyon Euro ile Başakşehir’in ardından beşinci sırada.

İki yıl önce Ocak 2016’da 46.4 milyon Euro olan Başakşehir’in oyuncularının toplam piyasa değeri o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 75 arttı.

Bu süreçte Fenerbahçe’nin kadro değeri yüzde 38, Trabzonspor’un yüzde 37.3, Galatasaray’ın yüzde 13, Beşiktaş’ın ise yüzde 6.2 düştü. Başakşehir’in, geçen yıl ligi ikinci bitirmesi bu yıl ise ilk yarının lideri olması göz önüne alındığında, oyuncu piyasa değerlerindeki artışın meyvesinin saha içinde karşılığının alındığı görülüyor.

Etiketler: değer
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