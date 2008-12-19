Arda atsa, Nobre atsa, futbol kazansa

Güçlü Berk yazıyor
Maçta ne olsa?
Tribünler yarı yarıya olsa,
Başkanlar arada Federasyon Başkanı olmadan yan yana otursa.
Arda atsa, Baros atsa, Nobre atsa, Bobo atsa,
Çok atan kazansa.
Galatasaraylı, takımına Şampiyon Kulüpler’de yarı final oynatan,
Kendi deyimiyle “manyak Beşiktaşlı” Denizli’yi alkışlasa.
Beşiktaşlı, Galatasaray’ı UEFA için alkışlasa...
Maçta ne olmasa?
Hakem hata yapmasa, “piero”ya iş çıkmasa,
Protokol tribününü de dahil, küfür olmasa, kavga olmasa.
Sahaya bir şey atılmasa,
Amigo antrenöre, oyuncu rakibine kafa atmasa.
Buraya kadar iyi de, bunlar olur mu?...
Elbette olmaz. Kavga olur, küfür olur, bin tane Beşiktaşlı maçı bir kafesten izler.
Bir o kadar polis olur, vali olur hatta belki bakan bile olur, kuş uçurtulmaz...
Belki kuş uçmaz ama koltuk uçar, su uçar, çakmak uçar.
İşin kötüsü alıştık bunlara, “olmazsa olmaz”lara.
En azından maç güzel olsa, futbol kazansa...