Arazi mafyasına karşı tarım gücü

Festivale katılanlara seslenen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 42 kilometre uzunluğunda sahile sahip olduklarını, 430 kilometrekare tarım alanları bulunduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:



“Zenginliğimizin yerin üzerinde olduğunu gördük ve Türkiye’de ilk defa bir tarım inovasyonu, tarım araştırma ve geliştirme merkezi kurduk. 8 yıl önce çalışmalara başladık, yetiştirdiğimiz ürünlerin marka haline gelebildiğini gördük. Tarım Kolejimizi kurduk, Eylülde hizmet vermeye başlayacak. Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi’ne tamamlama amacındayız. Burayı yağmalamaya çalışanlarla, betonla ve arazi mafyalarıyla ancak tarım gücümüzü ortaya koyarak mücadele edebiliriz. Tarımı geliştirerek, modern anlamda işleyerek, çeşitli mesleklerle var ederek gelecek yaratacağız.”



