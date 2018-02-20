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    Haberler >Eğitim>Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim tercihleri açıklandı

    Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim tercihleri açıklandı

    AA
    20.02.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    YÖK, öncelikli alan araştırma görevlisi olarak atananların lisansüstü eğitim tercihi sonuçlarını açıkladı.

    Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 bahar dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı. Lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlileri için kazandıkları üniversite ve enstitülere son başvuru tarihi 23 Şubat mesai bitimi olarak belirlendi. Başvurularda ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgeleriyle lisans transkripti ve öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belgenin de üniversite veya enstitülere teslim etmesi gerekiyor.

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