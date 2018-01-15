Araştırma görevlileri için lisansüstü eğitim tercihleri başladı

Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başladı. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ilgili araştırma görevlileri tercihlerini https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG adresi üzerinden 19 Ocak saat 17.00’ye kadar yapabilecekler. İlan edilen Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekiyor. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan, ALES’ten ise son 5 yıl içinde, 2013 bahar ve sonrası için en az 70 puan almış olmaları şartı aranıyor. YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer ve

“Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından, değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının yüzde 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının yüzde 25’i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2018 bahar döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edildi. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilirler. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları yükseköğretim kurumunun onayını almalılar. Atandıkları üniversitede lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekiyor. ‘Görsel İletişim Tasarımı’ anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini ‘Grafik’, ‘Resim’, ‘Medya Tasarımı’ veya ‘İletişim Tasarımı ve Yönetimi’ alanında sürdürebilirler. ‘Mütercim-Tercümanlık’ anabilim dallarından birine atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda yeteri kadar yüksek lisans ve doktora programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerine ‘Çeviri ve Kültürel Çalışmalar’ veya ‘Çeviribilim’ alanında devam edebilirler. ÖYP araştırma görevlileri ortak lisansüstü eğitim programlarında (iki üniversite tarafından ortak yürütülen) lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurmaları gerekiyor.”

2018 BAHAR DÖNEMİNDE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME ÖĞRENCİ KABUL EDEN ANABİLİM DALLARININ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN