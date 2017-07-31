MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Aras Kuzey bebek yaşama 57 gün tutunabildi

    Aras Kuzey bebek yaşama 57 gün tutunabildi

    DHA
    31 Temmuz 2017 - 23:03Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 23:04

    Sakarya'da doğduğu günden itibaren çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle hastanede kalan, son olarak da 7 kez kalbi durduktan sonra beyin kanaması geçiren Aras Kuzey Ülgen isimli bebek yaşama 57 gün tutunabildi.

    Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (SASKİ) saha görevlisi olarak çalışan Baycan Ülgen ile eşi Aydan Ülgen’in bebekleri Aras Kuzey, 4 Haziran’da Serdivan İlçesi’ndeki Özel Konak Hastanesi’nde dünyaya geldi. Doğumunda tespit edilen bir rahatsızlık sebebiyle 26 gün küvezde kalan Aras Kuzey bebek, daha sonra ailesine kavuştu. Geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanan Aras bebek ailesi tarafından önce Sakarya’daki hastanelere daha sonra daÿİstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bağırsak düğümlenmesine bağlı zehirlenme teşhisi konulan Aras Kuzey, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda müşahade altında tutulurken 7 kere kalbi durdu. Daha sonra beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras bebek, bu kez beyin ameliyatı geçirdi.

    Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda kalan Aras Kuzey bebek bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

    Otopsi işlemlerinin ardından ailesinin Sakarya’nın Karasu İlçesi Darıçayırı’ndaki evine getirilen Aras Kuzey bebek Darıçayırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: Sakarya , aras , bebek , Aras Kuzey Ülgen
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri