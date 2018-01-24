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    Aras Kargo Çalışma Saatleri 2018 - Hafta İçi/Haftasonu Dağıtım Saatleri

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Aras Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargo’nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Aras Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Aras Kargo 08:30/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşlarından biri olan Aras Kargo, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet vermektedir. Ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

    Aras Kargo Çalışma Saatleri 2018 - Hafta İçi/Haftasonu Dağıtım Saatleri

    Aras Kargo, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan bir kargo şirketlerinden biri olmakla beraber, 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama'nın ardından taşımacılıkta da 1989'da faaliyete geçen şirket, Aras Kargo'nun da temellerini oluşturmuştur.

    Aras Kargo Çalışma Saatleri 2018 - Hafta İçi/Haftasonu Dağıtım Saatleri

    Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 216 538 55 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 538 56 52 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: Aras Kargo , Kargo , adres , iletişim , çalışma saatleri , 2018 , son dakika
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