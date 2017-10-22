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Aras Ailesi barıştı hisse satışı yok

Hürriyet Haber
22.10.2017 - 09:16 | Son Güncelleme:

Aras Kargo’da işler yine karıştı. Yüzde 50 hisse satışı için Austrian Post’la anlaştıkları öne sürülen Aras ailesi, Austuria Post’u kötü niyetle algı operasyonu yapmakla suçlayarak anlaşma olmadığını açıkladı.

ARAS Kargo, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından biri. Meral ve Celal Aras’ın 1979’da Ankara’da kurduğu küçük bir pazarlama şirketinden doğan Aras Kargo, bugün 12 bin kişinin çalıştığı 1 milyar TL’nin üzerinde değere sahip bir şirket. Aras Kargo, 2013’ten beri yabancı ortağı Austrian Post’la yaşadığı ve yılan hikayesine satış süreci ile kamuoyu gündeminde.

Austrian Post, sözleşmede yüzde 50 hisse satın alma opsiyonunu gerçekleştirmek istiyor. Evrim Aras ve annesi Meral Aras ise şirketin değerinin kötü niyetle düşürüldüğü iddiasıyla satışa karşı.

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