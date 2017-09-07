Arapların Haliç’te tekne keyfi

TÜRKİYE’de turizm sektörü geçen yıl yaşanan sorunların ardından bu yıl bir toparlanma sürecine girdi. Toparlanmanın büyük çoğunluğu ise geri dönen

Ruslardan ve Arap turistlerden kaynaklandı. Ruslar daha çok kıyı bölgelerine akın ederken Arap turist öncelikle İstanbul’u, ardından Trabzon ve çevresini sonrasında ise Yalova, Bursa gibi illeri tercih etti. Artan Arap turist sayısı da otelleri harekete geçirdi. Arap turisti bulundukları bölgelere çekmek isteyen otelciler de farklı kampanyalar ve organizasyonlar düzenleyerek rekabette öne çıkmaya çalışıyor.



DAHA FAZLA PARA HARCIYORLAR

Son yıllarda turizm yatırımlarının arttığı İstanbul Haliç’te bu bölgelerden biri. Bölgeye gelen turist sayısını arttırmak için çalışmalar yapan bölge otellerinden Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn’un Genel Müdürü Ahmet Arslan, Haliç’in ayağa kalkmaya başladığını söyledi. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 95’e ulaştı. Doluluğun yüzde 50’si Ortadoğu ülkelerinden geliyor. Burada en şaşırtıcı ve güzel olanı Ortadoğu’dan gelen turistin yüzde 80’inin Suudi Arabistanlı olması. Çünkü Suudi Arabistanlı turist diğerlerine göre çok daha fazla para ödüyor, daha fazla harcama yapıyor.

Kalabalık geldikleri için en az 5-6 oda alıyorlar ve 20 gün kalıyorlar. Bu turisti ise farklı kampanyalar ve uygulamalar yaparak çekmeye başardık. Bölgenin tanıtımı yurtdışında çok iyi yapıldı. Biz de otel olarak tekne turları düzenlemeye başladık. Haliç’ten oteldeki misafirlerimizi alarak, Boğaz turu yapıyoruz. Oradan adaların arka taraflarına geçiyoruz. Teknede yemek organizasyonları yapılıyor. Arap turistler bu uygulamayı çok sevdi. Kahvaltı ve KDV hariç oda başı fiyatlar 90 Euro’yu buldu. Ancak daha istediğimiz seviyede değil” diye konuştu.





GÜNEY AMERİKA SÜRPRİZİ

Arap turistin yanında Güney Amerika’dan gelen turistlerde de artış olduğuna dikkat çeken Ahmet Arslan, “Oralarda çok iyi tanıtım yaptık. Gelen turist sayısını arttırmayı başardık. Sadece Ağustos ayında Güney Amerika’dan gelen turistler 800 geceleme yaptı” dedi. Avrupa’dan gelen turist sayının ise istenilen seviyede olmadığının altını çizen Arslan, “Orada otel markamız çok iyi bilindiği için tabi ki gelen oluyor. Almanya ile flört halindeyiz. Daha iyi olması için çalışıyoruz. İngiltere’den ise daha fazla turist bekliyoruz. Çünkü Türkiye’yi çok seviyorlar. Bunu kullanmamız gerekiyor. Güvenlik kaygısı yok olursa çok daha yüksek sayılarda turist ağırlayabiliriz” ifadelerini kullandı.



Doluluk yüzde 98 ancak gelirler düşük

HALİÇ’teki bir başka otel olan Clarion Hotel Golden Horn’un Genel Müdürü Taner Gündoğan da şunları söyledi: “Haliç bölgesi gelişmeye çok açık. Bölgede 6 üniversite, 5 tane de 4 ve 5 yıldızlı otel var. Geçen yıl yaşanan terör saldırıları ve darbe girişimi turizm sektörünü bir hayli etkiledi. Turizm sekteye uğradı. Ancak bu yıl bir toparlanma olduğu söylenebilir. Doluluk oranlarından bir hayli memnunuz. Geçen ayı yüzde 98 gibi bir doluluk oranı ile kapattık. Ancak gelirler istediğimiz seviyede değil. Oda başı gelirlerimiz önceki yıllara göre 3’te 1’e düştü. Bunu yukarı çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.



Irak ve İranlı turist sayısı bir hayli arttı

BÖLGEYE daha fazla Suudi Arabistanlı turist gelmesini beklediklerini ancak Katar ile yaşadıkları siyasi gerilim sonrası turist sayısının beklenen seviyelere gelmediğinin altını çizen Taner Gündoğan, “Katar havayollarını kullanmayı reddettiler. Bu da bizi etkiledi. Ancak beklenmedik bir şekilde Irak ve İran’dan gelen turist sayısı çok arttı. O pazarlarda neredeyse hiç tanıtım çalışması yapmamıştık. Yaşana bu yükseliş bölge otelcilerini mutlu etti. Eylül ayının sonundan itibaren ana pazarlarımızda tatiller sona erecek. Bundan sonra ise iç pazara yöneleceğiz. Şirket organizasyonları, bayi toplantıları gibi aktivitelerle yılı kapatacağız. 2018’de ise daha büyük bir toparlanma olmasını öngörüyoruz.