‘Araplara kum, Türklere lokum satamazsınız’

İhracatta önemli bir yere sahip olan tekstil sektörü, tasarım ve moda konusunu masaya yatırdı. İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) işbirliği ile “Türkiye İhracatla Yükseliyor Seminerleri”nin ilki dün gerçekleşti.

Seminerde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi: Türkiye’de üretimin yanı sıra tasarım konusunda çok yol alındı. Tasarım büyük firmaların kültürü haline geldi. Bunun tabana yani KOBİ’lere yayılması gerekiyor. KOBİ’lerimiz tasarım konusuna daha fazla önem vermeli. Bu konuyu İTHİB olarak kendimize görev addettik. Tasarımın tabana yayılması için var gücümüzle çalışacağız.”

İHTİSASLAŞMAK GEREKİYOR

Çok ciddi bir yatırım sermayesi gerektiren ve çok önemli istihdam yaratan tekstil ve hammaddeleri sektöründe kapasite kullanım oranlarının kendilerine yeni yatırım sinyalleri verdiğini vurgulayan Gülle şöyle devam etti: “KDV iade süreçlerinin hızlandırılmasıyla sektörlerimiz hiç şüphesiz yeni yatırım kararları alacak. Yeni yatırımlar da yeni istihdam sağlayacaktır.

2017 yılının sonunda Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda KDV reformunun geleceği müjdesini almıştık. Bakanımıza bu konuda sektörler olarak inancımız tam. 2018 yılının ilk çeyreğinde iade sürecin hızlandırılması, ihracatta rekorlar kıran Türkiye ekonomimizi yeni rekorlarla taçlandıracaktır” Bir ingiliz atasözüyle örnek veren ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise, “İngilizlerin bir sözü var, ‘Araplara kum, Türklere lokum satamazssınız. Tüccar olamazsınız. Yaptığınız işte tüccarlık önemli. Her şeyi yapmak yerine ihtisaslaşmak gerekiyor” diye konuştu.

DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Merter’de 10 bine yakın tekstil, hazırgiyim ve konfeksiyonla uğraşan isim bulunduğunu söyleyen MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü de, “Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar. Bunun 60 milyar dolarlık bölümünü tekstil ve hammadde sektörü gerçekleştirecek. Bu yüzden dünyanın her tarafından önemli şirketler Merter’e geliyor ve gelmeye devam edecek. Merter dünya için önemli pazar” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜNLÜĞÜ YENİ KEŞFEDİYORUZ

Moda ve tasarımda italya ve Fransa’nın dünyada başı çektiğini vurgulayan ünlü tasarımcı Siren Ertan ise, “Türkiye özgün olmayı yeni keşfediyor. Bizim dikiş, nakış ve hammaddemiz oldukça iyi. Ancak yabancıların fiyatı bizim 10 katımız. Bu konuda biraz milliyetçi olmamız lazım. Kendi tasarımcılarımızla çalışmamız gerekiyor. Marka ismi konusunda ise, tek kelime olmalı ve dünya tarafından kolay anlaşılmalı” dedi. Modacı İvana Sert de gençlerin tasarım konusunda çok başarılı olduğunu kaydetti. Sert, “Türkiye kumaş konusunda kaliteli ve iyi işçilik çıkartıyor. Ancak tasarımcı olmak yetmiyor. İşi büyütürken doğru isimleri seçmek önemli” diye konuştu.

Gençlerin sunulan destekleri yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Hakan Akkaya ise, “Gerçekten Türkiye’de artık tasarımcılara önemli destekler sağlanıyor. Gençlerimiz kendilerini geliştirmek adına, düzenlenen yarışmalara mutlaka katılsınlar” şeklinde konuştu.