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Araplar oradan vazgeçemiyor! Akın akın gidiyorlar

DHA
24.01.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

Körfez ülkelerinden son yıllarda Ordu’yu ziyaret eden Arap turistlerin sayısında ciddi artış yaşandığı belirtildi. Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu’da 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapıldı. Kentten mülk alanların 39’unun Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ne son yıllarda akın eden Arap turistler, Ordu’ya da rağbet gösteriyor. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelip, 4 yıldır yoğun olarak Ordu’yu ziyaret eden Arap turistlerden bazıları, kentte konut satın alarak yaz mevsimini burada geçiriyor.

 

Araplar oradan vazgeçemiyor Akın akın gidiyorlar

Özellikle yaz aylarında kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz’e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı’ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nı ziyaret ettiği belirtildi. Arap turistler tarafından konutun daha çok Fatsa ve Ünye ilçelerinden satın alındığı kaydedildi. Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu’da 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapılırken, bunlardan 39’unu Suudi Arabistan vatandaşları oluşturdu.

Araplar oradan vazgeçemiyor Akın akın gidiyorlar

TOPLU KONUT YAPMAYA BAŞLADILAR

Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, kenti ziyaret eden Arap turistlerin mülk satın aldığını, Fatsa ile Ünye ilçelerinde toplu konut yapılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

Araplar oradan vazgeçemiyor Akın akın gidiyorlar


"Kentimize Körfez ülkelerinden gelen turistlerin birçoğu Boztepe, Aybastı Perşembe Yaylası,  bir kısmı Çambaşı Yaylası, diğer kısmı ise Ünye ve Fatsa, şelalelerinin olduğu yerleri tercih ediyor. Bu turistlerin Doğu Karadeniz’i tercih etme nedeni var. En önemlisi yeşil doğası ve su kaynaklarının bölgede bol olması. Bundan dolayı özellikle birkaç yıldır Doğu Karadeniz’e ciddi bir Arap akını var diyebiliriz. Bunlardan en önemli kent Trabzon. Özellikle Uzungöl’ün Araplarda başka bir yeri var. Önceden turizm adına ciddi kazançlar elde edilebiliyordu, şu anda ise yavaş yavaş gelen kişiler emlak, yer, konut gibi bazı gayrimenkul edinmeye başladılar. Özellikle Ünye ve Fatsa’da, doğanın ve yeşilin iç içe olduğu yerlerde toplu konut yapmaya başladılar."

Araplar oradan vazgeçemiyor Akın akın gidiyorlar

Başkan Aydın, ayrıca mevcut otellerin kentteki konaklama talepleri karşıladığını vurguladı. Aydın, yayla turizmi alanında bazı girişimcilerin, ziyaretçilerin daha çok uğradığı Aybastı Perşembe ile Çambaşı yaylalarında otel, pansiyon ve yeme- içme yerleri için yatırım yaptığını da söyledi.

Araplar oradan vazgeçemiyor Akın akın gidiyorlar

 

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Etiketler: arap turist , ordu gezilecek yerler
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