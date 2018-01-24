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Arapça tabelalar için önemli adım! Zorunlu hale geldi...

AA
24.01.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

Türkiye'de en fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kentlerden Şanlıurfa'da, sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki Arapça tabela ve yazılarda en az yüzde 60 oranında Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de en fazla Suriyeli'nin bulunduğu kentlerden Şanlıurfa'da, sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki Arapça tabela ve yazılarda en az yüzde 60 oranında Türkçe karakter kullanılması zorunlu olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi için başlatılan uygulamalar kapsamında, farklı dilde yazılmış tabela, ilan ve tanıtıma yönelik levhalara ilişkin yeni kararlar alındı.

Arapça tabelalar kaldırılıyor Uygulama devam edecek...Arapça tabelalar kaldırılıyor! Uygulama devam edecek...

Bu kapsamda, Türkiye'de en fazla Suriyeli misafirin yaşadığı kentlerin başında yer alan şehirdeki yabancı dilde afiş ve reklam tabelası kullanan iş yerlerine yönelik de çalışma başlatıldı.

Türkçe anlaşılırlığın da kolaylaştırılması amacıyla başlatılan çalışmada, tabelalarda en az yüzde 60 oranında Türkçe karakter kullanılması, yazı karakterleri ve boyutunun da aynı olması kararlaştırıldı.

Tabelada Arapça davasıTabelada Arapça davası

Belirlenen standartlar doğrultusunda iş yeri ve işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunularak kurallara uymaları istendi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri, yaptığı kontrollerde 140 iş yerinin tabela standartlarına uyum sağladığını belirledi.

 

 

 

 

Etiketler: arapça tabela davası
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