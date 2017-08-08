Arap yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu 

Karacabey İlçesi’nde bulunan Tarım İşletmesinde bu kez Eskişehir’de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkartıldı. Toplam 74 taydan 65’inin satıldığı açık artırmalarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 355 bin lira gelir elde etti. Açık artırmanın rekor satışını Şenhan isimli tay gerçekleştirdi. Şenhan, Mozaik Tarım A.Ş tarafından 240 bin liraya satın alındı. Çaltepe isimli tayın 210 bin liraya Mücahit Yıldızhan'a satıldığı açık artırmada Haralı isimli tay ise 200 bin liraya Tuncay Ergül tarafından satın alındı.





Açık artırmada en düşük tay ise 10 bin liraya satıldı. 8 tayın alıcı bulmadığı açık artırmada 1 tayın ise satışından vaz geçildi.

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