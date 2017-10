8. Boğaziçi Zirvesi 28-30 Kasım'da

2010 yılından bu yana birçok ülkeden devlet başkanı, başbakan, bakanlar ve iş dünyası liderlerinin ağırlandığı Boğaziçi Zirvesi, bu yıl 28-30 Kasım'da Four Seasons Istanbul at The Bosphorus’ta gerçekleştirilecek.

Akşam yemeğinde bir araya gelen diplomatlar, zirve öncesinde önemli işbirliği konularını ele alma fırsatını yakaladılar. Arap dünyasını etkileyen çatışma ve savaş ortamı başkentte yerini tamamen bir diyalog ve işbirliği ortamına bıraktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçiler, Boğaziçi Zirvesi'nin bölgesel iletişimi ve yatırım ortamını son derece teşvik edici bir rol üstlendiğinin altını çizdiler.

"Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir artış var. Bu özellikle ticaret alanında daha da öne çıkıyor" diye konuşan Bahreyn Büyükelçisi Dr Ebrahim Yusuf El Abdulla, bu ilişiklerin artık "stratejik ortaklık" düzeyine ulaşmak üzere olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Ankara'da mukim Arap Büyükelçilerin duayeni olan El Abdulla Türkiye'nin son yıllarda Avrupa ve Arap ülkeleri arasında bir enerji koridoru konumuna doğru hızla ilerlediğine işaret etti.

"Coğrafi konumu Türkiye'ye birçok sorumluluk yüklüyor" diye konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Khalifa Shaheen Almarar ise ülkesinin Türkiye ile ticaret hacminin son yıllarda "baş döndürücü" bir artış kaydettiğini vurguladı ve bunun da iki ülke arkasındaki dostluk ilişkileri sayesinde olduğunu belirtti.

"2015 yılında 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmi 2017 yılının henüz ilk 6 ayında 8,7 milyar dolara ulaştı ve bu rakamlar da ikili ilişkilerdeki çok olumlu havanın somut göstergesi" diyen Almarar, Boğaziçi Zirvesi'nin yatırımcılar ile değişik paydaşlar arasında bir "diyalog köprüsü" oluşturduğunu ifade etti.

Bölgesel oyuncular arasında kilit rol oynayan Suudi Arabistan'ın Ankara büyükelçisi Waleed A. Elkhereiji Boğaziçi Zirvesi’nin artık vazgeçilmez bir işbirliği ortamı haline geldiğini ve burada yapılan görüşmeler ve görüş alışverişi sayesinde ticari ve kültürel ortaklıklarının doğduğunu söyledi.

"Türkiye çok özel konumda olan bir ülke, Batı ve Doğu arasında esasen bir iletişim köprüsü haline geldi ve bunu da çok iyi kullanıyor. İstanbul'da çok özel bir konuma sahip, sanki dünyanın merkezi diyebilirim. Bu sebeple böylesi geniş katılımlı bir toplantıdan ancak iyi sonuçlar çıkacaktır, buna eminim" diye konuştu Suudi Arabistan temsilcisi.

Arap Ligi temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi gazetecilerin sorularını yanıtlarken özelikle Arap ülkeleri ve Türkiye arasında her geçen yıl daha da artan karşılıklı yatırımlara dikkat çekti

"Biz Arap dünyası olarak bunu daha da artırmak niyetindeyiz" diyen temsilci, Boğaziçi Konferansı'nın yatırımcılar ve devletler arasında mükemmel ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturduğunu ve toplantılar sırasında somut iş bağlantılarının gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Geleneksel Ankara yemeğine katılan Filistin Büyükelçisi Dr Faed Mustafa ise Türkiye'nin bir nevi ülkesinin "abisi" sayılabileceğini ve Filistin devletinin ticaret ortakları arasında üçüncü sırada yer aldığına işaret etti. "Türkiye her zaman bizim haklı davamızı savunmuş ve yanımızda yer almıştır bunun için minnettarız" diyen Mustafa işbirliği imkanlarını artırmak için ülkesinin yaşanan zorluklara rağmen gayret gösterdiğini belirtti.

28-30 Kasım tarihlerinde bankacılık, finans, telekomünikasyon, enerji, inşaat ve ulaştırma sektörlerinde çeşitli konuların derinlemesine konuşulacağı zirve, UIP’in enerji panelleri partneri Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı’nın (ABHA) da katılımıyla enerji sektörünün lokomotiflerini ağırlayarak yatırımcıların dikkatini Türkiye’ye çekmeyi hedefliyor.

Zirve, "Kadın girişimciliği, "Genç liderler jenerasyon Z", "Mülteci sorunu ve insani yardım" ve "Üniversitelerin geleceğin inşasındaki önemi" gibi konu başlıklarıyla sosyal ve entellektüel meselelere yapıcı bir yaklaşım getirmeyi de amaçlıyor.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil'in, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu yıl temel çıkış noktamız yine uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir diyaloğa katkıda bulunmak olacaktır. Amacımız bir buluşma merkezi olmaktır. Sürdürülebilir bir ilişki açmak karşılıklı menfaatlerin örtüşmesiyle meydana gelebilir." ifadelerini kullandı.

Özgencil konferans sayesinde birçok CEO'nun ciddi işbirlikleri kurduklarını belirtti ve bu sene 103 ülkeye davetiye gönderildiğini ekledi.

Boğaziçi Zirvesi’nin Onur Kurulu Başkan Yardımcısı Erşad Hürmüzlü, birçok ülkeden katılımcının globalleşme ve işbirliği konularını çeşitli panellerde irdeleyerek iletişim halinde olacaklarını ifade etti. "Doğu ve Batı'dan gelecek katılımcılar arasında bir kaynaşma oluyor ve biz de bu verimli iklimi hedefliyoruz" diyen Hürmüzlü, konferansın Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.