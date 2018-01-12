"Arap ülkelerindeki çekişmenin bedelini Filistin ödedi"

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD’nin Kudüs kararının ardından Arap ve İslam dünyasının uluslararası kamuoyunda Filistin davası için koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Fas parlamentosunda ABD’nin Kudüs kararı gündemiyle düzenlenen Meclis Dışişleri Komisyon toplantısında konuşan Burita, ABD’nin Kudüs kararının ardından bazı Arap ülkelerinin gerekli tepkiyi göstermediğini belirterek, "Arap ülkeleri arasındaki çekişmenin bedelini Filistin davası ödedi." ifadelerini kullandı. Arap ülkeleri arasında yaşanan fikir ayrılığının Filistin davasına sahip çıkmayı zorlaştırdığını belirten Burita, "Arap ve İslam ülkeleri, Filistin davası için koordinasyon içerisinde çalışmalı. Özellikle bölgedeki son gelişmelerin ardından Arap dünyasını iş birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz." diye konuştu. Burita, Fas'ın ABD’nin kararına tepki gösteren ülkelerin başında geldiğine vurgu yaparak, Fas genelinde yüzlerce protesto eyleminin gerçekleştirildiğini kaydetti. ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.