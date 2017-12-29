Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Arap turistler akın etti... Saati 200 lira... İzdiham oldu

    Arap turistler akın etti... Saati 200 lira... İzdiham oldu

    İHA
    29.12.2017 - 10:04 | Son Güncelleme:

    Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla safari yapmak için kuyruk oluşturdu.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Arap turistler Uludağa akın etti
    • Arap turistler Uludağa akın etti
    • Arap turistler Uludağa akın etti
    • Arap turistler Uludağa akın etti

    Uludağ'a akın eden Arap turistler, kar motorları ile safariye büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler, 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor.

    Çobankaya’da kısa bir molanın ardından tekrar motorlarına binen safariciler, eşsiz kar manzarasının keyfini çıkarıyor. Saati 200 liraya bir saat tur için sıraya giren yüzlerce Arap turist izdihama sebep oldu.

    Hayran kaldıkları Uludağ’ı çok sevdiklerini ifade eden Araplar, safarinin heyecan verici olduğunu söyledi. Kar motoruyla 1 saatlik safari turunu 200 liraya yaptıran işletmeciler ise Arapların ilgisinden memnun.

    Uludağ'da kar motosikleti kiralayan Hikmet Santır, "Çok şükür işlerimiz güzel. Araplar kar görmemiş, burada kar görünce farklı geliyor ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Sıcaklık şartları onları zorluyor. Kışa göre giyinmiyorlar, fakat biz burada onlara her konuda yardımcı oluyoruz" dedi.

    Etiketler: kayak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri