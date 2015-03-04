Arap izleyicinin en çok beğendiği yıldız: Tuba Büyüküstün

TUBA Büyüküstün, Arap dünyasında bu yılın ilk iki en fazla beğenilen ve konuşulan Türk kadın sanatçı oldu.

Peş peşe Türk dizilerini yayınlayan ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programlar yayınlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Arap dünyasında yayınlanan dizilerin etkili olduğu araştırmadaki son verilere göre, bu yılın ilk iki ayında en fazla sevilen ve konuşulan Türk kadın oyuncu Ortadoğu ülkelerinde de büyük ilgi gören ‘Kara Para Aşk’ dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün oldu. Nurgül Yeşilçay ilk kez 10 isim arasında yer aldı.

Geçmişte Arap izleyicilerin hayranlıkla izlediği isimler arasında bulunan Beren Saat ilk 10 isim arasında 7’nci sıraya geriledi. Hazal Kaya ve Meryem Uzerli’nin yine ilk 5’teki yerlerini koruduğu vurgulandı. MBC’nin yayınladığı listede yer alan en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar şöyle;

1- Tuba Büyüküstün, 2-Fahriye Evcen, 3-Bergüzar Korel, 4- Hazal Kaya, 5-Meryem Uzerli, 6- Nurgül Yeşilçay, 7- Beren Saat, 8-Birce Akalay, 9- Öykü Karael, 10- Ceyda Düvenci.