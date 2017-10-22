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    'Arap Emrah çetesine' ait! Barajdan tek tek çıkarılıyor...

    Hürriyet Haber
    22.10.2017 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Arap Emrah çetesinin Alibeyköy Barajı'na gömdüğü otomobiller çıkarılmaya başlandı. Çetenin suça karıştıktan sonra baraja attığı 1 otomobil çıkarıldı

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Çağlayan Adliyesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıların tarafı olan "Arap Emrah" olarak bilinen Emrah Sever çetesini çökertti.

    Habertürk'ün haberine göre; Emrah Sever'in sağ kolu olan Volkan S.'nin de aralarında bulunduğu 12 adamı 7 adet silahla yakalandı.

    BARAJA ATTIKLARI OTOMOBİL ÇIKARILDI

    Yürütülen soruşturmada, Arap Emrah çetesinin suça karıştığı çalıntı otomobilleri olay sonrasında Alibeyköy Barajına attığı tespit edildi. Deniz Polisi'nin de yardımıyla çetenin baraja attığı 1 otomobil bulanarak çıkarıldı. Çetenin baraja attığı en az 3 otomobilin daha aranmasına devam ediliyor.

     

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    Etiketler: Alibeyköy Barajı
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