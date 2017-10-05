Arap basını: Suudi Arabistan ve Rusya S-400 konusunda anlaştı

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması konusunda Moskova ile anlaştığı geçtiğimiz günlerde resmen duyurulmuştu.

El Arabiya, NATO ülkelerinin tepki göstermesine rağmen Rusya ile anlaşan Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan'ın da S-400 konusunda Rusya ile anlaştığını duyurdu.

Rusya’ya ziyaret eden ilk Suudi Kral olarak tarihe geçen Kral Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Bugün erken saatlerde Suudi Arabistan'ın Rusya ile S-400 hava savunma sistemini görüşeceği iddia edilmişti.

Suudi Arabistanın kamu kuruluşlarından biri olan Suudi Arabistan Askeri Sektörler Şirketi (SAMI) gelen açıklamaya göre görüşmede ülkeler kendi askeri sanayilerini geliştirmek için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamada Rusya devletine ait ihracat şirketi Rosoboronexport Arabistana S-400, TOS-1A, AGS-30 ve Kalashnikov AK-103 tedarik edecek. Anlaşmaya göre sistem teknolojiyi transfer etme, silahlanma sistemlerinin imalatı sürdürülmesi ve yerelleştirme Rusya'nın verdiği teminat ile sağlanacak.

Görüşmenin ardından El Arabiya televizyonu ise iki ülkenin anlaştığını duyurdu.

"İLİŞKİLERİMİZDE DÖNÜM NOKTASI"

Kremlin Sarayı’ndaki tarihi tokalaşma ve ardından yapılan baş başa görüşme sonrasında kısa açıklama yapan iki ülke lideri, temasları “İlişkilerimizde dönüm noktası” olarak tarif etti. Kral Selman, “Birçok bölgesel ve uluslararası konuda Rusya ile Suudi Arabistan’ın görüşleri çakışıyor. Bundan sonra daha sıkı koordinasyon içerisinde problemlere çözüm aramaya kararlıyız. Ancak bu şekilde bölgemizde ve ülkelerimizde daha güvenli ve refah hayat seviyesine ulaşabiliriz” dedi

IRAK'TA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Suriye konusunun temasların önemli maddesi olduğunu da belirten Kral Selman, “Suriye krizi şüphesiz ele aldığımız önemli konulardan biriydi. Suriye krizine bize göre de ancak ve ancak siyasi diyalog yoluyla çözüm bulunabilir. Cenevre-1 görüşmeleri ve BMGK’nın kabul ettiği 2254 nolu Suriye kararı Suriye siyasi diyaloğunun sonuçlanması için yeterli potansiyel içermektedir. En önemlisi ise bulunacak siyasi çözümün Suriye toprak bütünlüğünü garanti etmesidir” ifadesini kullandı.

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