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    Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 15:26 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabında Türkiye'yi hedef aldı. Gargaş, "Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" ifadesini kullandı. Fahrettin Paşa krizinin yaşandığı BAE'nin Dışişleri Bakanı, "Bölgedeki jeostratejik yarış Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" ifadesini kullandı.

    Sivri çıkışlarıyla tanınan BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından Türkiye ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerini hedef alan bir gönderi paylaştı. Gargaş, Türkiye ve İran'ın bölgedeki hakimiyetine karşı Suudi Arabistan ve Mısır'a birleşme çağrısında bulundu.

    "TAHRAN VE ANKARA TARAFINDAN YÖNETİLMEYECEK"

    Gargaş, "Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm çevredeki bölgesel hırslar karşısında işbirliğinde. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değildir. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir." diyerek korkusunun sebebini açıkca beyan etti. 

    The National haber sitesi, Gargaş'ın açıklamalarına neden olarak Ankara'nın Katar ile güçlü ilişkileri ve sonra dönemde Tahran ile Ankara arasından yakınlaşma olduğu yorumunda bulundu. 


    Gargaş'ın söz konusu tweet'i

     

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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