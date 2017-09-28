Aranan sevgili tüfekle öldürdü

Denizli’de otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Pınar Eliuz’u (31) tüfekle öldüren Mustafa K. (38) polise teslim oldu.

Dün öğlen emniyete giden Mustafa K. otomobilde kız arkadaşı Pınar Eliuz’u tüfekle öldürdüğünü söyledi. Katili gözaltına alan polisler, cinayetin işlendiği caddeye gitti. Yol kenarındaki otomobilde Eliuz’un cesedi bulundu. Cinayette kullanılan tüfeğe de el koyan polisler, inceleme için otomobili emniyete götürdü. Polis tarafından 6 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkan katil, kız arkadaşının kendisini kullandığını, parasını harcattığını, çıkan tartışmada onu öldürdüğünü söyledi.