Arama sonuçlarından AMP gidiyor, Instant geliyor!

Cep telefonunuzda bir arama sonucunun yanında "AMP" gördüğünüzde, bu o sayfanın çok daha hızlı yükleneceği anlamına geliyor. Bu etiketin olmadığı bir sayfaya göre çok daha hızlı yüklenecek. Ama "AMP" kulağa çok teknik ve soğuk geldiği için Google, anlaması çok daha kolay bir isim kullanmayı düşünüyor gibi görünüyor: "Instant", yani "hemen" veya "anında". Twitter kullanıcısı Jonathan Jones bu etiketi keşfedip sosyal ağda bir ekran görüntüsünü paylaştı. Biz denediğimizde bu etiketi göremedik, ama bu pek şaşırtıcı değil. Muhtemelen bu, şu an sadece bazı kullanıcılara açık olan deneysel bir özellik.

Gördüğünüz gibi, gri renkli AMP işareti yerine, Instant'ın daha göze çarpan bir Messenger mavisi var. Google AMP'yi, yani Accelerated Mobile Pages'i (Hızlı Mobil Sayfalar) 2016'nın başında telefonlara getirmişti. Bu platform 10 kat daha az veri kullanıyor, böylelikle video ve görselle dolu bir sayfayı bile telefonunuzda hızlıca yükleyebiliyorsunuz. Google'daki birisi muhtemelen bunun adını "Instant" ile değiştirmenin arama sonuçlarında daha sıcak ve arkadaşça görüneceğini düşünmüş. Ne yazık ki yeni ismin ne zaman yayılacağını henüz bilmiyoruz, o yüzden şimdilik o üç harf ile idare etmek zorundasınız.



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