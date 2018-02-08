Aralık'ta sanayi üretimi yüzde 0,9 arttı

Ülke ekonomisinin geçen yıl üçüncü çeyrekteki güçlü büyümenin ardından dördüncü çeyrekte Kredi Garanti Fonu (KGF) etkisini zayıflaması ve ÖTV indirimlerinin sona ermesiyle ivme kaybetmesi beklense de 2017'nin tamamı için büyüme beklentisi yüzde 7 civarında bulunuyor.

Orta Vadeli Program'da 2017 için gayrı safi yurtiçi (GSYH) hasıla büyüme öngörüsü yüzde 5.5 seviyesinde.

GSYH 2017'nin üçüncü çeyreğinde önceki yılki darbe girişiminin oluşturduğu baz etkisi ve başta KGF olmak üzere hükümetin uyguladığı teşviklerin etkisiyle yüzde 11.1 büyüyerek, son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirmişti.

Odeabank notunda üçüncü çeyrekteki hızlı büyümenin ardından verinin ekonomik aktivitede 2017 son çeyrekte ılımlı bir yavaşlama yaşandığı görüşünü teyit ettiği belirtilerek, "Son çeyrekte GSYH'nın sanayi sektörüne kıyasla daha yavaş bir hızda yüzde 6.2 oranında yıllık büyüme kaydettiğini hesaplıyoruz ve bu patikanın 2017 için yüzde 7 olan büyüme tahminimiz ile uyumlu" denildi ve şöyle devam edildi:

"Önümüzdeki dönemde dış talebin gücünü koruması ile alt sektörler arasında bir ayrışma olabileceğini düşünsek de sanayi sektörünün genel GSYH büyümesinin üzerinde performans sergilemeye devam edeceğini öngörüyoruz. Hükümetin meclise getirdiği tedbirlerin desteği ile 2018'de sanayi sektörü ve genel GSYH büyümesinin yüzde 5'i aşabileceğini tahmin ediyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0.9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 arttı.

Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttı, yıllık artış ise yüzde 6.3 oldu.

Halk Yatırım Başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı, Aralık'ta dayanıklı tüketim ve ara mallarının önemli destekleyici olduğunu, yatırım eğiliminin de devam ettiğini söyleyerek, "Yıl genelinde yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki ortalama yıllık artış yüzde 11.2 ile dikkat çekiyor... Makine-teçhizat, otomotiv, mobilya gibi sektörler, sanayi üretimine önemli destek veren bileşenler olarak beliriyor" dedi ve şöyle devam etti:

"(Çeyreklik veriler) geçen yılın son çeyreğinde büyümenin yüzde 8'e yaklaşması mümkün görünüyor. Yılın önceki aylarına ait üretim verilerinde hafif yukarı revizyonlar doğrultusunda, geçen yıla ait yüzde 7.5'lik büyüme tahminimizin rahatlıkla ulaşılabileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Bu yıla ait büyüme tahminimizi ise %4 seviyesinde koruyoruz."

Takvim etkisinden arındırılmış endeks dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 artış kaydetti.

Arındırılmamış bazda son çeyrek sanayi üretimi artışı ise yüzde 7.5 oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.6 ve imalat sanayi yüzde 1.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 1.1 azaldı.