Elon Musk Tesla'yı bugüne nasıl getirdi?

Elon Musk’ın hikayesi arkadaşlarıyla kurduğu Paypal ile başlıyor. Musk, kolay para transferi yapmak üzere 1999 yılında Silikon Vadisi’nde kurduğu Paypal'ın en büyük hisse sahiplerindendi. 2002 yılında Paypal'ı 1.5 milyar dolara Ebay'ın satın almasıyla henüz 31 yaşında olan Elon Musk, 170 milyon doların sahibi oldu. Bu parayı da yine bir işle değerlendirdi. 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning adında iki mühendisin kurduğu Tesla Motors’a 2004 yılında 70 milyon dolarla ortak oldu. Kısa sürede şirketin CEO’su olan Elon, Tesla’yı köklü otomobil üreticileriyle yarışır hale getirdi. Peki ya Elon Musk kısa sürede bu başarıyı nasıl elde etti?

Elon Musk’ın Tesla’daki Elektrikli Otomobil Serüveni

Her geçen gün atmosferi geri dönülmez biçimde kirleten fosil yakıtları bitirmek veya en azından kullanımını azaltmak gibi bir vizyonu olan Elon Musk’ın Tesla Motors’daki elektrikli araç serüveni Tesla Roadster ile başladı. Tamamen elektrikle çalışan ilk spor araç unvanını da alan bu otomobil, Tesla Motors ve özellikle Elon Musk için adeta milat oldu. Aracın beklenenin oldukça üstünde bir satış rakamına ulaştığını gören Elon, insanların belki de içgüdüsel olarak doğaya daha az zarar veren, çevreci yakıt elektriğe olan ilgi ve duyarlılığını keşfetmiş oldu. İnsanların çevrecilik sağduyusunu fark eden Elon Musk, araç satışında da çevrecilik ve ucuz yakıt argümanlarını başarılı bir şekilde kullandı. Roadster’dan sonra Musk, ikinci araç olarak tam elektrikli ilk lüks sedan otomobil olan Tesla Model S'i tanıttı ve aracın seri üretimine başlamadan ciddi miktarda ön satış yaptı. 2010 yılında NASDAQ piyasalarına 17 dolarlık hisse fiyatıyla Tesla Motors’un halka arzı gerçekleşti ve şirket 225 milyon $’dan fazla yatırım aldı. Böylece elektrikli otomobillerin gelecek vaadettiğini bilen halk Elon Musk’ı yalnız bırakmamış oldu ve borsada da beklenenin üstünde değer kazanan Tesla Motors, seri üretim için ihtiyaç duyduğu sermayenin büyük bir kısmına ulaşılmış oldu. Bu sırada Elon Musk ön satış yaptığı müşterilerle yakından ilgilenerek şirketi adına bol miktarda organizasyon düzenledi ve yeni çıkaracağı araçlarının bilinmeyen özelliklerini tanıtarak müşterilerinin heyecanlarını üst düzeyde tutmayı başardı. Model S’ten sonra günümüzde SUV ailesinin en çevreci üyesi olan Model X’in ön satışını yaptı. Bugüne kadar sattığı araçların hepsinin gelir durumu müşteriye hitap ettiğini düşünen Elon, orta düzeyin de rahatlıkla ulaşabileceği Tesla Model 3’ü tanıttı ve devlet teşviki olmaksızın 35 bin dolar gibi düşük (Amerika standartlarında) bir ücrete aracı satmaya başladı. Fakat bugün itibariyle bu aracı almak isterseniz ve özel bir müşteri değilseniz en az 12 en fazla 18 ay beklemeniz gerekiyor. Kısacası Elon Musk bütün araçları için yaptığı ön satışlarda hem piyasaya çıkaracağı aracın satılamaması riskini ortadan kaldırmış oldu hem de ön satışlardan kazandığı paraları akıllı bir şekilde kullanarak şirketinin hızlıca büyümesini sağladı.

Son olarak geçtiğimiz kasım ayında yeni ve çılgın bir projeyle meraklıların karşısına çıkan Elon, elektrikli tırın (Tesla Semi Truck) lansmanını gerçekleştirdi.

Çalışanlarının Verimini Önemsiyor

Elon Musk çalışanlarının işlerini sahiplenmesini ve zevk alarak çalışmalarını isteyen bir yöneticiy. Hatta şirketin başına geçer geçmez birtakım motivasyon arttırıcı ilkelerini fabrika bünyesinde uyguluyor. Kalemini kullanan mühendisler ile bantta çalışan işçilerin bir arada çalışmasını sağladı. Tesla fabrikalarını beyaz parlak epoksi ile kaplatıp tertemiz bir görünüm kazandırdı.