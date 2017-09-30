'Aralık ayında faiz artırımı bekliyorum'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Aralık ayında faiz artırımı beklediğini belirtti. Harker, 2018 yılı için zayıf enflasyona rağmen üç tane faiz artırımı öngördüğünü söyledi.

Harker, işgücü piyasasının oldukça iyi durumda olduğunu ifade etti.

Harker, Fed 4.5 trilyon dolarlık bütçesini daraltmaya başlayacağı için şuan faiz artırımı konusunda duraksamasının yerinde olduğu yorumunda bulundu. Bilanço daraltmanın ne kadar süreceği üzerine Harker, küçültmenin birkaç yılı bulabileceğini iddia etti.

Harker, enflasyon üzerinde etkili olan geçici faktörlerin olduğu yorumunda bulundu. Harker ayrıca, yüksek enflasyon hedefine karşı olmadığını söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı, Başkan Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'la görüştüğü iddiaları üzerine, kendisinin Warsh'ı tanımadığını, bu sebeple bir görüş bildiremeyeceğini söyledi.