Aralarındaki oy farkı yüzde 17’ye yükseldi

BAŞBAKAN Merkel, üç hafta öncesine göre ‘kardeş parti’ CSU ile birlikte oyunu bir puan artırdı. Hıristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) oyları yüzde 40’ı buldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 23’te kaldı. Hürdemokrat Parti (FDP), Sol Parti ve Yeşiller yüzde 8’de seyrederken, yabancı karşıtı parti AfD’nin oyları yüzde 9’a geriledi.

SPD Başkanı Martin Schulz mülteci krizini seçim kampanyası yaparak, oylarını artırmak istiyor. Mülteci akınıyla boğuşan İtalya’yı ziyaret eden Schulz, AB’nin İtalya’ya destek vermesini ve mültecileri paylaşmasını talep etti.