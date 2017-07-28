MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Aralarındaki oy farkı yüzde 17’ye yükseldi

    Aralarındaki oy farkı yüzde 17’ye yükseldi

    BERLİN
    28 Temmuz 2017 - 12:20Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 12:20

    Almanya’da genel seçimlere iki ay kaldı. Anketlerde Başbakan Angela Merkel ile Sosyaldemokratların umudu Martin Schulz arasındaki oy farkı iyice açıldı.

    BAŞBAKAN Merkel, üç hafta öncesine göre ‘kardeş parti’ CSU ile birlikte oyunu bir puan artırdı. Hıristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) oyları yüzde 40’ı buldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 23’te kaldı. Hürdemokrat Parti (FDP), Sol Parti ve Yeşiller yüzde 8’de seyrederken, yabancı karşıtı parti AfD’nin oyları yüzde 9’a geriledi.
    SPD Başkanı Martin Schulz mülteci krizini seçim kampanyası yaparak, oylarını artırmak istiyor. Mülteci akınıyla boğuşan İtalya’yı ziyaret eden Schulz, AB’nin İtalya’ya destek vermesini ve mültecileri paylaşmasını talep etti.

    Etiketler: Angela Merkel , Martin Schulz , anket
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri